Свердловский производитель гиперзвукового оружия перешел на круглосуточную работу. Скрин

31 августа 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Часть сотрудников предприятия работает в круглосуточном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Опытно-конструкторское бюро «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующееся на создании ракетного вооружения, ищет сотрудников для работы в три смены, то есть круглосуточно. Это следует из вакансий, опубликованных на сайте по поиску работы HeadHunter. Всего ОКБ «Новатор» опубликовал 129 вакансий. На предприятие требуются разные специалисты — от инженеров и мастеров до административных сотрудников. В частности, в «Новатор» ищут слесарей на зарплату от 60 до 120 тысяч рублей. Режим работы: 1 смена с 7:30 до 16:00; 2 смена с 15:45 до 00:15; 3 смена с 00:00 до 07:30. Также соискателям обещают помощь в решении жилищных вопросов, возможность посещать бассейн и спортзал, медицинскую помощь и другое. Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время визита на одно из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области потребовал организовать работу сотрудников в круглосуточном режиме. ОКБ «Новатор» входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и специализируется на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. В конце мая предприятие стало победителем региональной «Премии №1» в номинации «Лучшее оборонное предприятие». Тогда же представители «Новатора» раскрыли, что перед ними поставлена задача по достижению гиперзвуковых скоростей. Условия работы слесарей в ОКБ «Новатор» Скрин сайта HeadHunter Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опытно-конструкторское бюро «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующееся на создании ракетного вооружения, ищет сотрудников для работы в три смены, то есть круглосуточно. Это следует из вакансий, опубликованных на сайте по поиску работы HeadHunter. Всего ОКБ «Новатор» опубликовал 129 вакансий. На предприятие требуются разные специалисты — от инженеров и мастеров до административных сотрудников. В частности, в «Новатор» ищут слесарей на зарплату от 60 до 120 тысяч рублей. Режим работы: 1 смена с 7:30 до 16:00; 2 смена с 15:45 до 00:15; 3 смена с 00:00 до 07:30. Также соискателям обещают помощь в решении жилищных вопросов, возможность посещать бассейн и спортзал, медицинскую помощь и другое. Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время визита на одно из предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Тульской области потребовал организовать работу сотрудников в круглосуточном режиме. ОКБ «Новатор» входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и специализируется на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. В конце мая предприятие стало победителем региональной «Премии №1» в номинации «Лучшее оборонное предприятие». Тогда же представители «Новатора» раскрыли, что перед ними поставлена задача по достижению гиперзвуковых скоростей.