30 августа 2023

Екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве темнокожего студента УрФУ, попытался выйти на свободу

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве аспиранта из Габона Фото:

В Екатеринбурге Данил Фомин, которого обвиняют в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, попытался избежать срока, но свердловский облсуд отказал ему. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов обвиняемого Данила Фомина на постановление Ленинского районного суда от 21 августа 2023 года. Суд оставил постановление райсуда Екатеринбурга без изменений», — сказано в сообщении. Постановлением Ленинского районного суда Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 октября 2023 года включительно.

Ранее URA.RU писало, что Франсуа Нджелассили зарезали в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки. В ходе ссоры один из молодых людей, который находился с девушкой, нанес смертельное ранение Франсуа. Его похоронили 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге Данил Фомин, которого обвиняют в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, попытался избежать срока, но свердловский облсуд отказал ему. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов обвиняемого Данила Фомина на постановление Ленинского районного суда от 21 августа 2023 года. Суд оставил постановление райсуда Екатеринбурга без изменений», — сказано в сообщении. Постановлением Ленинского районного суда Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 октября 2023 года включительно. Ранее URA.RU писало, что Франсуа Нджелассили зарезали в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки. В ходе ссоры один из молодых людей, который находился с девушкой, нанес смертельное ранение Франсуа. Его похоронили 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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