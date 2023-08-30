Екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве темнокожего студента УрФУ, попытался выйти на свободу

31 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Суд оставил под арестом обвиняемого в убийстве аспиранта из Габона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге Данил Фомин, которого обвиняют в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, попытался избежать срока, но свердловский облсуд отказал ему. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов обвиняемого Данила Фомина на постановление Ленинского районного суда от 21 августа 2023 года. Суд оставил постановление райсуда Екатеринбурга без изменений», — сказано в сообщении. Постановлением Ленинского районного суда Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 октября 2023 года включительно. Ранее URA.RU писало, что Франсуа Нджелассили зарезали в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки. В ходе ссоры один из молодых людей, который находился с девушкой, нанес смертельное ранение Франсуа. Его похоронили 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в сюжете URA.RU.

В Екатеринбурге Данил Фомин, которого обвиняют в убийстве аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, попытался избежать срока, но свердловский облсуд отказал ему. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Свердловский областной суд рассмотрел в закрытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката в защиту интересов обвиняемого Данила Фомина на постановление Ленинского районного суда от 21 августа 2023 года. Суд оставил постановление райсуда Екатеринбурга без изменений», — сказано в сообщении. Постановлением Ленинского районного суда Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 октября 2023 года включительно. Ранее URA.RU писало, что Франсуа Нджелассили зарезали в Екатеринбурге в ночь на 18 августа. По одной из версий, конфликт начался из-за девушки. В ходе ссоры один из молодых людей, который находился с девушкой, нанес смертельное ранение Франсуа. Его похоронили 25 августа в Екатеринбурге. Более подробно о произошедшем — в сюжете URA.RU.