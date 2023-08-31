В Тюмень приедет сильнейший шахматист России

Ян Непомнящий устроит сеанс одновременной игры с тюменскими бизнесменами
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная закрытию Турнира претендентов FIDE. Екатеринбург, непомнящий ян
Ян Непомнящий является вице-чемпионом мира по шахматам Фото:

Вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий приедет в Тюмень, где проведет сеанс одновременной игры. Об этом стало известно из программы промышленно-энергетического форума TNF 2023, куда и пригласили гроссмейстера.

«Ян Непомнящий — сильнейший шахматист России, гроссмейстер (2007), вице-чемпион мира (2021, 2023), чемпион Европы 2010 года. Ян проведет сеанс одновременной игры с участниками Форума на 10 досках», — указано в программе форума. Посмотреть за его игрой можно будет онлайн. Кроме этого, лучшему сопернику Непомнящий вручит памятный приз.

Открытие промышленно-энергетического форума TNF 2023, который соберет лидеров энергетической отрасли России, назначено на 19 сентября. Традиционно мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке. Ранее URA.RU сообщало, что кроме Непомнящего на форум приедут и другие знаменитости. Так, российский космонавт будет мотивировать местных бизнесменов, а с концертами выступят звезды российской эстрады.

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Вице-чемпион мира по шахматам Ян Непомнящий приедет в Тюмень, где проведет сеанс одновременной игры. Об этом стало известно из программы промышленно-энергетического форума TNF 2023, куда и пригласили гроссмейстера. «Ян Непомнящий — сильнейший шахматист России, гроссмейстер (2007), вице-чемпион мира (2021, 2023), чемпион Европы 2010 года. Ян проведет сеанс одновременной игры с участниками Форума на 10 досках», — указано в программе форума. Посмотреть за его игрой можно будет онлайн. Кроме этого, лучшему сопернику Непомнящий вручит памятный приз. Открытие промышленно-энергетического форума TNF 2023, который соберет лидеров энергетической отрасли России, назначено на 19 сентября. Традиционно мероприятие будет проходить в Тюменском технопарке. Ранее URA.RU сообщало, что кроме Непомнящего на форум приедут и другие знаменитости. Так, российский космонавт будет мотивировать местных бизнесменов, а с концертами выступят звезды российской эстрады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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