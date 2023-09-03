В автобусах Челябинска увеличилось количество контролеров

04 сентября 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

В автобусах стало больше контролеров в связи с увеличением пассажиропотока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В автобусах Челябинска увеличилось количество контролеров, проверяющих не только безбилетников, но и графики движения. Об этом 4 сентября мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Пассажиропоток добавился и уже сейчас мы в соответствии с вашим поручением, Наталья Петровна, вывели дополнительно контролеров на линию с целью отслеживания графиков движения, чтобы не было срывов. Хотя еще ряд улиц под ограничениями у нас в связи с ремонтом, например Свердловский проспект», — сообщил Ксензов. Ксензов отметил, на данный момент на Свердловском проспекте идут работы по ремонту теплотрассы. Подрядчик планирует открыть дорогу до 10 сентября.

В автобусах Челябинска увеличилось количество контролеров, проверяющих не только безбилетников, но и графики движения. Об этом 4 сентября мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Пассажиропоток добавился и уже сейчас мы в соответствии с вашим поручением, Наталья Петровна, вывели дополнительно контролеров на линию с целью отслеживания графиков движения, чтобы не было срывов. Хотя еще ряд улиц под ограничениями у нас в связи с ремонтом, например Свердловский проспект», — сообщил Ксензов. Ксензов отметил, на данный момент на Свердловском проспекте идут работы по ремонту теплотрассы. Подрядчик планирует открыть дорогу до 10 сентября.