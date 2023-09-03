В автобусах Челябинска увеличилось количество контролеров, проверяющих не только безбилетников, но и графики движения. Об этом 4 сентября мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
«Пассажиропоток добавился и уже сейчас мы в соответствии с вашим поручением, Наталья Петровна, вывели дополнительно контролеров на линию с целью отслеживания графиков движения, чтобы не было срывов. Хотя еще ряд улиц под ограничениями у нас в связи с ремонтом, например Свердловский проспект», — сообщил Ксензов.
Ксензов отметил, на данный момент на Свердловском проспекте идут работы по ремонту теплотрассы. Подрядчик планирует открыть дорогу до 10 сентября.
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