03 сентября 2023

В автобусах Челябинска увеличилось количество контролеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской пассажирский транспорт. Челябинск, автобус, пассажирский транспорт, городской автобус
В автобусах стало больше контролеров в связи с увеличением пассажиропотока Фото:

В автобусах Челябинска увеличилось количество контролеров, проверяющих не только безбилетников, но и графики движения. Об этом 4 сентября мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Пассажиропоток добавился и уже сейчас мы в соответствии с вашим поручением, Наталья Петровна, вывели дополнительно контролеров на линию с целью отслеживания графиков движения, чтобы не было срывов. Хотя еще ряд улиц под ограничениями у нас в связи с ремонтом, например Свердловский проспект», — сообщил Ксензов.

Ксензов отметил, на данный момент на Свердловском проспекте идут работы по ремонту теплотрассы. Подрядчик планирует открыть дорогу до 10 сентября.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В автобусах Челябинска увеличилось количество контролеров, проверяющих не только безбилетников, но и графики движения. Об этом 4 сентября мэру Наталье Котовой сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов. «Пассажиропоток добавился и уже сейчас мы в соответствии с вашим поручением, Наталья Петровна, вывели дополнительно контролеров на линию с целью отслеживания графиков движения, чтобы не было срывов. Хотя еще ряд улиц под ограничениями у нас в связи с ремонтом, например Свердловский проспект», — сообщил Ксензов. Ксензов отметил, на данный момент на Свердловском проспекте идут работы по ремонту теплотрассы. Подрядчик планирует открыть дорогу до 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...