Свердловчане смогут увидеть редкое небесное тело

Жители Свердловской области смогут наблюдать в небе комету Нишимура. Небесное тело можно будет увидеть в сентябре. Об этом рассказали астрономы из Starwalk.
«Комета Нишимура достигнет звездной величины 4,9 уже 8 сентября. Это достаточно ярко, чтобы наблюдать небесное тело невооруженным глазом. Максимальной яркости комета достигнет к 17 сентября, когда будет проходить перигелий (ближайшую к Солнцу точку)», — сообщили на своем сайте Starwalk.
Японский астроном-любитель Хидео Нишимура обнаружил яркий объект вблизи Солнца 11 августа. Небесное тело оказалось кометой, которую официально подтвердили в Центре малых планет, который систематизирует данные наблюдений малых тел Солнечной системы. Комета Нишимура названа в честь астронома, открывшего ее.
Ранее уральцы могли наблюдать один из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.
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