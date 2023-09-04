04 сентября 2023

Свердловчане смогут увидеть редкое небесное тело

Жители Свердловской области в сентябре смогут увидеть в небе комету Нишимура
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Комету Нишимура можно увидеть невооруженным взглядом 8 сентября Фото:

Жители Свердловской области смогут наблюдать в небе комету Нишимура. Небесное тело можно будет увидеть в сентябре. Об этом рассказали астрономы из Starwalk.

«Комета Нишимура достигнет звездной величины 4,9 уже 8 сентября. Это достаточно ярко, чтобы наблюдать небесное тело невооруженным глазом. Максимальной яркости комета достигнет к 17 сентября, когда будет проходить перигелий (ближайшую к Солнцу точку)», — сообщили на своем сайте Starwalk.

Японский астроном-любитель Хидео Нишимура обнаружил яркий объект вблизи Солнца 11 августа. Небесное тело оказалось кометой, которую официально подтвердили в Центре малых планет, который систематизирует данные наблюдений малых тел Солнечной системы. Комета Нишимура названа в честь астронома, открывшего ее.

Ранее уральцы могли наблюдать один из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.

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Жители Свердловской области смогут наблюдать в небе комету Нишимура. Небесное тело можно будет увидеть в сентябре. Об этом рассказали астрономы из Starwalk. «Комета Нишимура достигнет звездной величины 4,9 уже 8 сентября. Это достаточно ярко, чтобы наблюдать небесное тело невооруженным глазом. Максимальной яркости комета достигнет к 17 сентября, когда будет проходить перигелий (ближайшую к Солнцу точку)», — сообщили на своем сайте Starwalk. Японский астроном-любитель Хидео Нишимура обнаружил яркий объект вблизи Солнца 11 августа. Небесное тело оказалось кометой, которую официально подтвердили в Центре малых планет, который систематизирует данные наблюдений малых тел Солнечной системы. Комета Нишимура названа в честь астронома, открывшего ее. Ранее уральцы могли наблюдать один из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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