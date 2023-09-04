Свердловчане смогут увидеть редкое небесное тело

Жители Свердловской области в сентябре смогут увидеть в небе комету Нишимура

Комету Нишимура можно увидеть невооруженным взглядом 8 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Свердловской области смогут наблюдать в небе комету Нишимура. Небесное тело можно будет увидеть в сентябре. Об этом рассказали астрономы из Starwalk.

«Комета Нишимура достигнет звездной величины 4,9 уже 8 сентября. Это достаточно ярко, чтобы наблюдать небесное тело невооруженным глазом. Максимальной яркости комета достигнет к 17 сентября, когда будет проходить перигелий (ближайшую к Солнцу точку)», — сообщили на своем сайте Starwalk.

Японский астроном-любитель Хидео Нишимура обнаружил яркий объект вблизи Солнца 11 августа. Небесное тело оказалось кометой, которую официально подтвердили в Центре малых планет, который систематизирует данные наблюдений малых тел Солнечной системы. Комета Нишимура названа в честь астронома, открывшего ее.

Ранее уральцы могли наблюдать один из самых старых ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит сквозь шлейф пыли, образованный хвостом кометы, ежегодно в конце апреля.