Россиян в интернете будет защищать новая организация

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АНО «Белый интернет» будет повышать цифровую безопасность в России, подчеркнула Элина Сидоренко Фото:

В России презентовали Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Его основная цель будет заключаться в защите и поддержке россиян в интернете. Гендиректором центра выступает глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко.

«Основными целями деятельности „Белого Интернета“ станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», — рассказала Элина Сидоренко. Ее слова передает РАПСИ. Агентство также является учредителем «Белого интернета».

Еще одним направлением деятельности станет разработка проектов по распространению лучших цифровых юридических практик и разработка правовых проектов. Также Центр будет проводить исследования по проблемам, связанными с цифровым пространством.

Говоря о необходимости создания Центра защиты, Сидоренко отметила, что каждый пятый ребенок неоднократно сталкивался с кибербуллингом. При этом главная проблема, по словам профессора, заключается в том, что родители не воспринимают всерьез проблемы такого характера у своих детей. Также эксперт отметила, что в России возросло число кибератак на российские IT-компании в четыре раза.

«Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении досудебных споров, проведении мастер-классов и конференций на тему безопасности и защиты в интернете. Центр также возьмет на себя поддержку молодежных инициатив и проектов. Будут разработаны стандарты безопасности в цифровой сфере.

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В России презентовали Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Его основная цель будет заключаться в защите и поддержке россиян в интернете. Гендиректором центра выступает глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. «Основными целями деятельности „Белого Интернета“ станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», — рассказала Элина Сидоренко. Ее слова передает РАПСИ. Агентство также является учредителем «Белого интернета». Еще одним направлением деятельности станет разработка проектов по распространению лучших цифровых юридических практик и разработка правовых проектов. Также Центр будет проводить исследования по проблемам, связанными с цифровым пространством. Говоря о необходимости создания Центра защиты, Сидоренко отметила, что каждый пятый ребенок неоднократно сталкивался с кибербуллингом. При этом главная проблема, по словам профессора, заключается в том, что родители не воспринимают всерьез проблемы такого характера у своих детей. Также эксперт отметила, что в России возросло число кибератак на российские IT-компании в четыре раза. «Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении досудебных споров, проведении мастер-классов и конференций на тему безопасности и защиты в интернете. Центр также возьмет на себя поддержку молодежных инициатив и проектов. Будут разработаны стандарты безопасности в цифровой сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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