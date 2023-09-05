Россиян в интернете будет защищать новая организация

05 сентября 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

АНО «Белый интернет» будет повышать цифровую безопасность в России, подчеркнула Элина Сидоренко Фото: Анна Майорова © URA.RU В России презентовали Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Его основная цель будет заключаться в защите и поддержке россиян в интернете. Гендиректором центра выступает глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. «Основными целями деятельности „Белого Интернета“ станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», — рассказала Элина Сидоренко. Ее слова передает РАПСИ. Агентство также является учредителем «Белого интернета». Еще одним направлением деятельности станет разработка проектов по распространению лучших цифровых юридических практик и разработка правовых проектов. Также Центр будет проводить исследования по проблемам, связанными с цифровым пространством. Говоря о необходимости создания Центра защиты, Сидоренко отметила, что каждый пятый ребенок неоднократно сталкивался с кибербуллингом. При этом главная проблема, по словам профессора, заключается в том, что родители не воспринимают всерьез проблемы такого характера у своих детей. Также эксперт отметила, что в России возросло число кибератак на российские IT-компании в четыре раза. «Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении досудебных споров, проведении мастер-классов и конференций на тему безопасности и защиты в интернете. Центр также возьмет на себя поддержку молодежных инициатив и проектов. Будут разработаны стандарты безопасности в цифровой сфере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России презентовали Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет». Его основная цель будет заключаться в защите и поддержке россиян в интернете. Гендиректором центра выступает глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элина Сидоренко. «Основными целями деятельности „Белого Интернета“ станут популяризация правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышение уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширение правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий», — рассказала Элина Сидоренко. Ее слова передает РАПСИ. Агентство также является учредителем «Белого интернета». Еще одним направлением деятельности станет разработка проектов по распространению лучших цифровых юридических практик и разработка правовых проектов. Также Центр будет проводить исследования по проблемам, связанными с цифровым пространством. Говоря о необходимости создания Центра защиты, Сидоренко отметила, что каждый пятый ребенок неоднократно сталкивался с кибербуллингом. При этом главная проблема, по словам профессора, заключается в том, что родители не воспринимают всерьез проблемы такого характера у своих детей. Также эксперт отметила, что в России возросло число кибератак на российские IT-компании в четыре раза. «Белый Интернет» намерен сосредоточиться на решении досудебных споров, проведении мастер-классов и конференций на тему безопасности и защиты в интернете. Центр также возьмет на себя поддержку молодежных инициатив и проектов. Будут разработаны стандарты безопасности в цифровой сфере.