06 сентября 2023

Делегация ХМАО примет участие в Восточном экономическом форуме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
На Восточном экономическом форуме покажут фильм «Душа России. Север» Фото:

Делегация ХМАО примет участие в VIII Восточном экономическом форуме. Мероприятия пройдут с 10 по 13 сентября во Владивостоке, сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».

«Это ключевая площадка для создания и укрепления связей между российским и международным деловым и инвестиционным сообществом. В нем участвуют представители крупнейших компаний из разных регионов РФ и иностранных государств, органов власти, а также деятели культуры и искусств», — сказано в сообщении.

Кроме деловой программы участникам форума покажут фильм «Душа России. Север», который познакомит зрителей с культурой коренных народов Севера. «Большая работа, о которой расскажет фильм, не только направлена на сохранение культурных особенностей коренных народов Севера, но и позволяет современным талантам создавать качественный культурный продукт, в основе которого лежит наследие наших предков», — отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация ХМАО примет участие в VIII Восточном экономическом форуме. Мероприятия пройдут с 10 по 13 сентября во Владивостоке, сообщил telegram-канал «Югра Z Официально». «Это ключевая площадка для создания и укрепления связей между российским и международным деловым и инвестиционным сообществом. В нем участвуют представители крупнейших компаний из разных регионов РФ и иностранных государств, органов власти, а также деятели культуры и искусств», — сказано в сообщении. Кроме деловой программы участникам форума покажут фильм «Душа России. Север», который познакомит зрителей с культурой коренных народов Севера. «Большая работа, о которой расскажет фильм, не только направлена на сохранение культурных особенностей коренных народов Севера, но и позволяет современным талантам создавать качественный культурный продукт, в основе которого лежит наследие наших предков», — отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...