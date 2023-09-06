Делегация ХМАО примет участие в Восточном экономическом форуме

Делегация ХМАО примет участие в VIII Восточном экономическом форуме. Мероприятия пройдут с 10 по 13 сентября во Владивостоке, сообщил telegram-канал «Югра Z Официально».
«Это ключевая площадка для создания и укрепления связей между российским и международным деловым и инвестиционным сообществом. В нем участвуют представители крупнейших компаний из разных регионов РФ и иностранных государств, органов власти, а также деятели культуры и искусств», — сказано в сообщении.
Кроме деловой программы участникам форума покажут фильм «Душа России. Север», который познакомит зрителей с культурой коренных народов Севера. «Большая работа, о которой расскажет фильм, не только направлена на сохранение культурных особенностей коренных народов Севера, но и позволяет современным талантам создавать качественный культурный продукт, в основе которого лежит наследие наших предков», — отметила губернатор ХМАО Наталья Комарова.
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