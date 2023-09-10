10 сентября 2023

В думу Екатеринбурга проходят шесть партий, включая полузапрещенное «Яблоко»

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021: 17 сентября. Дворец Молодежи. Екатеринбург , выборы, голосование, бюллетень
Голосование проходило 9—10 сентября Фото:
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Выборы-2023

В новую думу Екатеринбурга проходят шесть партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко», публично выступающее против спецоперации РФ на Украине. По предварительным подсчетам, ЕР набирает 41,9% голосов.

На втором месте ЛДПР (14,71%), третьем — КПРФ (12,22%), четвертом — «Справедливая Россия» (11,06%), пятом — «Яблоко» (9,29%), шестом — «Новые люди» (8,6%). Это данные по итогам обработки 551 из 618 протоколов УИК.

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В новую думу Екатеринбурга проходят шесть партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко», публично выступающее против спецоперации РФ на Украине. По предварительным подсчетам, ЕР набирает 41,9% голосов. На втором месте ЛДПР (14,71%), третьем — КПРФ (12,22%), четвертом — «Справедливая Россия» (11,06%), пятом — «Яблоко» (9,29%), шестом — «Новые люди» (8,6%). Это данные по итогам обработки 551 из 618 протоколов УИК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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