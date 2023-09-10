В думу Екатеринбурга проходят шесть партий, включая полузапрещенное «Яблоко»

Голосование проходило 9—10 сентября
новость из сюжетаВыборы-2023
В новую думу Екатеринбурга проходят шесть партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко», публично выступающее против спецоперации РФ на Украине. По предварительным подсчетам, ЕР набирает 41,9% голосов.
На втором месте ЛДПР (14,71%), третьем — КПРФ (12,22%), четвертом — «Справедливая Россия» (11,06%), пятом — «Яблоко» (9,29%), шестом — «Новые люди» (8,6%). Это данные по итогам обработки 551 из 618 протоколов УИК.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.