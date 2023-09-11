Песков усомнился в возможностях Шольца и Макрона быть посредниками по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, макрон эммануэль, шольц олаф
Олаф Шольц и Эммануэль Макрон утратили свою суверенность, уверен Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не смогут участвовать в переговорах по Украине потому, что они утратили такую возможность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили», — заявил Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». Песков объяснил свой тезис тем, что Макрон и Шольц потеряли независимость в истории конфликта на Украине, они действуют только по указанию Вашингтона.

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться, если РФ первая предложит завершить конфликт. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Если это произойдет, то к диалогу подключится и Вашингтон. Спустя время Песков опроверг это заявление, передает RT.

Российская сторона никогда не отказывалась от мирного решения по Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия открыта к диалогу. На данный момент переговорам по Украине мешают контрнаступление Киева и указ президента страны Владимира Зеленского. Последний законодательно закрепил невозможность переговоров с Путиным.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не смогут участвовать в переговорах по Украине потому, что они утратили такую возможность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Понятно, что и господин Макрон, и господин Шольц хотели бы хотя бы визуально оставаться претендентами на роль каких-то посредников, но де-факто, конечно, они такую возможность, наверное, уже практически утратили», — заявил Дмитрий Песков в интервью газете «Известия». Песков объяснил свой тезис тем, что Макрон и Шольц потеряли независимость в истории конфликта на Украине, они действуют только по указанию Вашингтона. Переговоры между Россией и Украиной могут начаться, если РФ первая предложит завершить конфликт. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Если это произойдет, то к диалогу подключится и Вашингтон. Спустя время Песков опроверг это заявление, передает RT. Российская сторона никогда не отказывалась от мирного решения по Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия открыта к диалогу. На данный момент переговорам по Украине мешают контрнаступление Киева и указ президента страны Владимира Зеленского. Последний законодательно закрепил невозможность переговоров с Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...