Сотрудник одного из оборонных предприятий задержан в Москве за мошенничество. Он промышлял махинациями с госконтрактами и крал средства, выделенные на производство высокоточного оружия. Об этом сообщает ФСБ по Москве и Московской области.
«Пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего мошенническую схему поставки контрафактной продукции в рамках государственного контракта для производства изделий военного назначения», — говорится в пресс-релизе ФСБ, передает РИА Новости. Следствие показало, что задержанный летом 2023 года похитил средства, выделенные для производства высокоточного оружия.
Ему грозит до пяти лет заключения. Уточняется, что мужчина занимал руководящую должность на одном из оборонных предприятий.
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