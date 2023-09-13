Свердловские полицейские предупредили о новой мошеннической схеме

14 сентября 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Мошенники представились сотрудниками сотового оператора Полицейские МО МВД России «Каменск-Уральский» (Свердловская область) рассказали о новой схеме мошенников, которые выманили у свердловчанки деньги, представившись сотрудником оператора сотовой связи. Об этом сообщили на странице ведомства «ВКонтакте». «Утром 12 сентября на сотовый телефон жительницы Каменска-Уральского поступил звонок от неизвестного, представившегося «оператором сотовой связи» и пояснившего, что срок службы сим-карты женщины заканчивается, и, в соответствии с изменениями в законодательстве, продлить его можно через госуслуги. Тем самым он убедил пенсионерку продиктовать коды, приходящие ей по смс», — рассказали в «МО МВД России «Каменск-Уральский» — «ВКонтакте». После этого с женщиной связалась якобы сотрудница «Госуслуг» и рассказала, что ее личный кабинет взломан мошенниками, которые пытаются оформить кредит. Потерпевшую убедили установить на смартфон приложение для удаленного доступа, вынудили снять деньги с вклада и оформить кредитную карту. «В результате этого гражданка 1964 года рождения лишилась 350 тысяч рублей» — сообщили в полиции Каменска-Уральского. В ведомстве призвали граждан тщательно относиться к информации, касающейся денежных средств. «Не спешите безоговорочно совершать финансовые операции, рекомендуемые неизвестными звонящими, обратитесь за консультацией в банк или полицию», — подчеркнули полицейские. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Екатеринбурга, которая потеряла из-за мошенников более одного миллиона рублей. Она инвестировала финансы в фиктивную инвестиционную площадку в интернете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полицейские МО МВД России «Каменск-Уральский» (Свердловская область) рассказали о новой схеме мошенников, которые выманили у свердловчанки деньги, представившись сотрудником оператора сотовой связи. Об этом сообщили на странице ведомства «ВКонтакте». «Утром 12 сентября на сотовый телефон жительницы Каменска-Уральского поступил звонок от неизвестного, представившегося «оператором сотовой связи» и пояснившего, что срок службы сим-карты женщины заканчивается, и, в соответствии с изменениями в законодательстве, продлить его можно через госуслуги. Тем самым он убедил пенсионерку продиктовать коды, приходящие ей по смс», — рассказали в «МО МВД России «Каменск-Уральский» — «ВКонтакте». После этого с женщиной связалась якобы сотрудница «Госуслуг» и рассказала, что ее личный кабинет взломан мошенниками, которые пытаются оформить кредит. Потерпевшую убедили установить на смартфон приложение для удаленного доступа, вынудили снять деньги с вклада и оформить кредитную карту. «В результате этого гражданка 1964 года рождения лишилась 350 тысяч рублей» — сообщили в полиции Каменска-Уральского. В ведомстве призвали граждан тщательно относиться к информации, касающейся денежных средств. «Не спешите безоговорочно совершать финансовые операции, рекомендуемые неизвестными звонящими, обратитесь за консультацией в банк или полицию», — подчеркнули полицейские. Ранее URA.RU сообщало о жительнице Екатеринбурга, которая потеряла из-за мошенников более одного миллиона рублей. Она инвестировала финансы в фиктивную инвестиционную площадку в интернете.