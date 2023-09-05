В Екатеринбурге визажист отдала 1,4 млн рублей мошенникам

06 сентября 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Девушка хотела обогатиться на фейковой инвестиционной площадке в сети Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге 35-летняя девушка-визажист отдала мошенникам свыше 1,4 млн рублей. Она инвестировала в фиктивную площадку в интернете, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Екатеринбурженка вложила 1 млн 437 тысяч рублей в фиктивную инвестиционную площадку в интернете. Рекламу в интернете она увидела еще 1 августа, а потом две недели вкладывала деньги в платформу, желая обогатиться», — говорится в сообщении. Когда девушка зарегистрировалась на сайте, к ней прикрепили наставника. Он и заставлял девушку пополнять баланс на сайте. Когда она хотела вывести деньги, мошенники убеждали ее не делать этого. Также они убедили ее взять кредит. Силовики завели уголовное дело против аферистов и теперь ищут их. В ведомстве призвали граждан тщательно проверять площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. «На уловки преступников попадаются люди самых разных возрастов и социальных групп. Граждан совершать необдуманные вложения побуждает желание быстрого и легкого заработка», — добавили силовики.

В Екатеринбурге 35-летняя девушка-визажист отдала мошенникам свыше 1,4 млн рублей. Она инвестировала в фиктивную площадку в интернете, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Екатеринбурженка вложила 1 млн 437 тысяч рублей в фиктивную инвестиционную площадку в интернете. Рекламу в интернете она увидела еще 1 августа, а потом две недели вкладывала деньги в платформу, желая обогатиться», — говорится в сообщении. Когда девушка зарегистрировалась на сайте, к ней прикрепили наставника. Он и заставлял девушку пополнять баланс на сайте. Когда она хотела вывести деньги, мошенники убеждали ее не делать этого. Также они убедили ее взять кредит. Силовики завели уголовное дело против аферистов и теперь ищут их. В ведомстве призвали граждан тщательно проверять площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. «На уловки преступников попадаются люди самых разных возрастов и социальных групп. Граждан совершать необдуманные вложения побуждает желание быстрого и легкого заработка», — добавили силовики.