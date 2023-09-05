05 сентября 2023

В Екатеринбурге визажист отдала 1,4 млн рублей мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Девушка хотела обогатиться на фейковой инвестиционной площадке в сети Фото:

В Екатеринбурге 35-летняя девушка-визажист отдала мошенникам свыше 1,4 млн рублей. Она инвестировала в фиктивную площадку в интернете, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Екатеринбурженка вложила 1 млн 437 тысяч рублей в фиктивную инвестиционную площадку в интернете. Рекламу в интернете она увидела еще 1 августа, а потом две недели вкладывала деньги в платформу, желая обогатиться», — говорится в сообщении.

Когда девушка зарегистрировалась на сайте, к ней прикрепили наставника. Он и заставлял девушку пополнять баланс на сайте. Когда она хотела вывести деньги, мошенники убеждали ее не делать этого. Также они убедили ее взять кредит. Силовики завели уголовное дело против аферистов и теперь ищут их.

В ведомстве призвали граждан тщательно проверять площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. «На уловки преступников попадаются люди самых разных возрастов и социальных групп. Граждан совершать необдуманные вложения побуждает желание быстрого и легкого заработка», — добавили силовики.

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В Екатеринбурге 35-летняя девушка-визажист отдала мошенникам свыше 1,4 млн рублей. Она инвестировала в фиктивную площадку в интернете, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Екатеринбурженка вложила 1 млн 437 тысяч рублей в фиктивную инвестиционную площадку в интернете. Рекламу в интернете она увидела еще 1 августа, а потом две недели вкладывала деньги в платформу, желая обогатиться», — говорится в сообщении. Когда девушка зарегистрировалась на сайте, к ней прикрепили наставника. Он и заставлял девушку пополнять баланс на сайте. Когда она хотела вывести деньги, мошенники убеждали ее не делать этого. Также они убедили ее взять кредит. Силовики завели уголовное дело против аферистов и теперь ищут их. В ведомстве призвали граждан тщательно проверять площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения. «На уловки преступников попадаются люди самых разных возрастов и социальных групп. Граждан совершать необдуманные вложения побуждает желание быстрого и легкого заработка», — добавили силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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