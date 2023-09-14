СК ХМАО расследует гибель в детском саду рабочего, упавшего с высоты

К расследованию гибели рабочего в детском саду Нижневартовска подключился Следком ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный Комитет ХМАО устанавливает обстоятельства гибели рабочего, ремонтировавшего кровлю детского сада в Нижневартовске. На сайте ведомства указано, что, по предварительным данным, мужчина сорвался с дерева, на которое забрался, чтобы сбросить с него строительный мусор.

«Днем 14 сентября 2023 года в правоохранительные органы Нижневартовска поступило сообщение о том, что при проведении работ по ремонту кровли здания на территории дошкольного образовательного учреждения получил травмы рабочий, упав с высоты. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении. По предварительным данным, рабочий сорвался с дерева, на которое забрался, чтобы сбросить с него строительный мусор, упавший с крыши во время работ», — сообщает ведомство.

Следователи начали проверку инцидента, все обстоятельства устанавливаются. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина сорвался с крыши, проводя ремонтные работы в детском саду № 56 Нижневартовска. Мужчина скончался в больнице через несколько часов после падения.