Для студентов УрФУ запустят электрички до новых общежитий в Новокольцовском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур, посвященный заселению в университетский кампус. Екатеринбург, кампус, общежитие, кампус урфу
Теперь студенты смогут добираться до общежитий из центра Екатеринбурга за 23 минуты Фото:

Со следующего понедельника студенты Уральского федерального университета (УрФУ) смогут добираться до общежитий в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга с помощью четырех электричек. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).

«Для удобства студентов и преподавателей УрФУ назначили дополнительные электрички Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский. С 18 сентября резиденты Новокольцовского кампуса смогут добираться до центра города на трех вновь назначенных электричках и одной действующей, расписание которой было скорректировано под нужды студентов», — рассказали в СвЖД. Время в пути займет 23 минута. Стоимость проезда в учебный период составит 17,5 рублей.

Студентам будут доступны две остановки — «Шарташ» и «Первомайская» (последняя находится недалеко от главного учебного корпуса УрФУ). От Кольцово студенты смогут добираться до «Екатеринбург-Пассажирского» по следующему расписанию:

  • «Аэропорт Кольцово»-«Екатеринбург-Пассажирский» в 7:41, 9:06 и 17:20,
  • «Екатеринбург-Пассажирский»-«Аэропорт Кольцово» в 16:20.

Ранее в Екатеринбурге в новый университетский кампус заселились первые студенты Уральского федерального университета. Общежития расположены в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Для удобства к новым корпусам запустят четыре автобусных маршрута.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Со следующего понедельника студенты Уральского федерального университета (УрФУ) смогут добираться до общежитий в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга с помощью четырех электричек. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). «Для удобства студентов и преподавателей УрФУ назначили дополнительные электрички Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский. С 18 сентября резиденты Новокольцовского кампуса смогут добираться до центра города на трех вновь назначенных электричках и одной действующей, расписание которой было скорректировано под нужды студентов», — рассказали в СвЖД. Время в пути займет 23 минута. Стоимость проезда в учебный период составит 17,5 рублей. Студентам будут доступны две остановки — «Шарташ» и «Первомайская» (последняя находится недалеко от главного учебного корпуса УрФУ). От Кольцово студенты смогут добираться до «Екатеринбург-Пассажирского» по следующему расписанию: Ранее в Екатеринбурге в новый университетский кампус заселились первые студенты Уральского федерального университета. Общежития расположены в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Для удобства к новым корпусам запустят четыре автобусных маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...