Для студентов УрФУ запустят электрички до новых общежитий в Новокольцовском

Со следующего понедельника студенты Уральского федерального университета (УрФУ) смогут добираться до общежитий в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга с помощью четырех электричек. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
«Для удобства студентов и преподавателей УрФУ назначили дополнительные электрички Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский. С 18 сентября резиденты Новокольцовского кампуса смогут добираться до центра города на трех вновь назначенных электричках и одной действующей, расписание которой было скорректировано под нужды студентов», — рассказали в СвЖД. Время в пути займет 23 минута. Стоимость проезда в учебный период составит 17,5 рублей.
Студентам будут доступны две остановки — «Шарташ» и «Первомайская» (последняя находится недалеко от главного учебного корпуса УрФУ). От Кольцово студенты смогут добираться до «Екатеринбург-Пассажирского» по следующему расписанию:
- «Аэропорт Кольцово»-«Екатеринбург-Пассажирский» в 7:41, 9:06 и 17:20,
- «Екатеринбург-Пассажирский»-«Аэропорт Кольцово» в 16:20.
Ранее в Екатеринбурге в новый университетский кампус заселились первые студенты Уральского федерального университета. Общежития расположены в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Для удобства к новым корпусам запустят четыре автобусных маршрута.
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