Мэр Екатеринбурга отреагировал на скандал с увольнением учителей на Уралмаше

Мэр Орлов: скандал с увольнением учителей на Уралмаше раздули

15 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Резонанс вокруг истории с увольнениями учителей в 22-й школе на Уралмаше преувеличен, дал понять URA.RU мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, скандал «подраздули». При этом Орлов сразу предупредил, что ориентируется на предварительную информацию — подробный доклад ему подготовят к 18 сентября. «Мне кажется, подраздули [скандал]. Там порядка десяти педагогов ушли (ранее мэрия озвучивала цифру в 12 — прим. ред.), — кто на пенсию, кто куда, как мне доложил [начальник профильного департамента Константин] Шевченко. Разбираются сейчас. Дал поручение, мне справки подготовят», — сказал Орлов. «[Это] не та ситуация, из-за которой на всю страну надо об этом говорить. Это рядовая история, стечение обстоятельств. Кто-то кого-то накрутил и все… Ну так получилось, что много педагогов ушло. Вместе с тем пришли и молодые [учителя]», — добавил градоначальник. Информация о массовых отставках педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. Родители жаловались, что дети якобы смотрели мультфильмы на уроках, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. Власти заявляли, что ситуация находится на контроле у свердловского министра образования Юрия Биктуганова. Скандал дошел до правительства РФ.