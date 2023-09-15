Минпросвещения России решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга

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Школа № 22. Екатеринбург, велосипеды, школа 22
Из школы 22 уволилось 12 учителей Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге из школы массово уволились учителя

Вопросом с нехваткой учителей в 22-й школе в Екатеринбурге займется Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

История о массовых увольнениях педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. По словам родителей, дети на занятиях смотрели мультфильмы, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. При этом директор школы Илья Смирнов уверяет, что никаких массовых увольнений нет. Коллектив школы №22 на Уралмаше заявил, что чувствовал давление со стороны главы учреждения.

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Вопросом с нехваткой учителей в 22-й школе в Екатеринбурге займется Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. История о массовых увольнениях педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. По словам родителей, дети на занятиях смотрели мультфильмы, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. При этом директор школы Илья Смирнов уверяет, что никаких массовых увольнений нет. Коллектив школы №22 на Уралмаше заявил, что чувствовал давление со стороны главы учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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