Минпросвещения России решило вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга

Вопросом с нехваткой учителей в 22-й школе в Екатеринбурге займется Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Минпросвещения России вмешалось в ситуацию и решило вопрос с комплектованием педагогическими кадрами в школе № 22 города Екатеринбурга. Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объеме», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
История о массовых увольнениях педагогов в 22-й школе появилась утром 15 сентября. По словам родителей, дети на занятиях смотрели мультфильмы, а вместо русского языка, литературы, биологии и географии им преподавали физику и физкультуру. При этом директор школы Илья Смирнов уверяет, что никаких массовых увольнений нет. Коллектив школы №22 на Уралмаше заявил, что чувствовал давление со стороны главы учреждения.
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