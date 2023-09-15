В Госдуме высказались о будущем Суровикина в Африке

Депутат Гурулев: пока рано делать выводы о будущем Суровикина в Африке

15 сентября 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Говорить о будущем Сергея Суровикина в Африке еще рано, заявил Андрей Гурулев Фото: официальный сайт Президента РФ На данный момент тяжело делать какие-либо выводы о будущем экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина в Африке. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя фото Суровикина в Алжире. «Пока рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке на благо родины», — передает слова Гурулева telegram-канал Shot. Там добавили, что фотографии Суровикина были сделаны в мечети Абдельхамида Бен Бадиса в алжирском городе Оран. Ранее стало известно, что Сергей Суровикин отправился в Алжир в связи с важностью восточного направления во внешней политике России. Такую информацию передал источник, знакомый с ситуацией. Он также отметил, что Суровикин сейчас находится в Алжире в составе делегации Минобороны России.

На данный момент тяжело делать какие-либо выводы о будущем экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина в Африке. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя фото Суровикина в Алжире. «Пока рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке на благо родины», — передает слова Гурулева telegram-канал Shot. Там добавили, что фотографии Суровикина были сделаны в мечети Абдельхамида Бен Бадиса в алжирском городе Оран. Ранее стало известно, что Сергей Суровикин отправился в Алжир в связи с важностью восточного направления во внешней политике России. Такую информацию передал источник, знакомый с ситуацией. Он также отметил, что Суровикин сейчас находится в Алжире в составе делегации Минобороны России.