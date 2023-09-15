В Госдуме высказались о будущем Суровикина в Африке

Депутат Гурулев: пока рано делать выводы о будущем Суровикина в Африке
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Суровикин Сергей, суровикин сергей
Говорить о будущем Сергея Суровикина в Африке еще рано, заявил Андрей Гурулев Фото:

На данный момент тяжело делать какие-либо выводы о будущем экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина в Африке. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя фото Суровикина в Алжире.

«Пока рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке на благо родины», — передает слова Гурулева telegram-канал Shot. Там добавили, что фотографии Суровикина были сделаны в мечети Абдельхамида Бен Бадиса в алжирском городе Оран.

Ранее стало известно, что Сергей Суровикин отправился в Алжир в связи с важностью восточного направления во внешней политике России. Такую информацию передал источник, знакомый с ситуацией. Он также отметил, что Суровикин сейчас находится в Алжире в составе делегации Минобороны России.

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На данный момент тяжело делать какие-либо выводы о будущем экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина в Африке. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев, комментируя фото Суровикина в Алжире. «Пока рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке на благо родины», — передает слова Гурулева telegram-канал Shot. Там добавили, что фотографии Суровикина были сделаны в мечети Абдельхамида Бен Бадиса в алжирском городе Оран. Ранее стало известно, что Сергей Суровикин отправился в Алжир в связи с важностью восточного направления во внешней политике России. Такую информацию передал источник, знакомый с ситуацией. Он также отметил, что Суровикин сейчас находится в Алжире в составе делегации Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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