Свердловские туристические маршруты озвучили герои компьютерных игр

В аудиогид Welcome to Ural добавили озвучку героев популярных компьютерных игр

16 сентября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Аудиогид Welcome to Ural знакомит с туристическими местами Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Популярные туристические маршруты Свердловской области из приложения-аудиогида Welcome to Ural озвучили голосами героев популярных компьютерных игр. Это стало возможно, благодаря использованию нейросети. Об этом URA.RU рассказал директор управляющей компании туркластерами Свердловской области Леонид Гункевич. «Мы ищем разнообразные форматы для привлечения путешественников на туристические территории. Решили связать игровую реальность с ушедшей историей с помощью нейросетей в нашем приложении. Куда приятней знакомиться с достопримечательностями, гуляя вместе с любимыми героями из популярных игр. Для этого мы сотрудничали с авторами telegram-бота Silero», — сообщил агентству Гункевич. В озвучке маршрутов можно услышать героев из культовых игр Skyrim, WarCraft 3 и Half-Life 2. Они поведают о школе, где учился Павел Бажов, усадьбе Турчаниновых-Соломирских, а также о старейшей узкоколейке в России. Экскурсии в приложении Welcome to Ural разрабатывалось при участии краеведов, путешественников, научных сотрудников и историков региона. На данный момент аудиогид содержит 13 маршрутов по Свердловской области. Приложение можно скачать в Google Play и App Store.

