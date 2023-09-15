Две сотни единиц бронетехники поступили в распоряжение частей ЦВО 16 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 + Бронетехника поступила в подразделения ЦВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На вооружение артиллерийских и мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) поступило около 200 танков, БТР, артиллерийских орудий и ракетных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Парк боевых машин мотострелковых подразделений пополнили танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-2, зенитно-ракетные комплексы „Гибка-С“ и 120-мм минометы. На вооружение артиллеристов поступили самоходные 152-мм гаубицы „Мста-СМ“, подразделения специального назначения усилила партия противотанковых ракетных комплексов „Корнет“», — рассказали на портале Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о применении бойцами ЦВО танков Т-90М «Прорыв». Танкисты ведут огонь с закрытых и открытых огневых позиций, уничтожают колонны техники противника и опорные пункты. На вооружение артиллерийских и мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) поступило около 200 танков, БТР, артиллерийских орудий и ракетных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Парк боевых машин мотострелковых подразделений пополнили танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-2, зенитно-ракетные комплексы „Гибка-С“ и 120-мм минометы. На вооружение артиллеристов поступили самоходные 152-мм гаубицы „Мста-СМ“, подразделения специального назначения усилила партия противотанковых ракетных комплексов „Корнет“», — рассказали на портале Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о применении бойцами ЦВО танков Т-90М «Прорыв». Танкисты ведут огонь с закрытых и открытых огневых позиций, уничтожают колонны техники противника и опорные пункты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям