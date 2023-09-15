15 сентября 2023

Две сотни единиц бронетехники поступили в распоряжение частей ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, тяжелое вооружение, Т-72Б3, танк
Бронетехника поступила в подразделения ЦВО Фото:

На вооружение артиллерийских и мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) поступило около 200 танков, БТР, артиллерийских орудий и ракетных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Парк боевых машин мотострелковых подразделений пополнили танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-2, зенитно-ракетные комплексы „Гибка-С“ и 120-мм минометы. На вооружение артиллеристов поступили самоходные 152-мм гаубицы „Мста-СМ“, подразделения специального назначения усилила партия противотанковых ракетных комплексов „Корнет“», — рассказали на портале Минобороны РФ.

Ранее URA.RU сообщало о применении бойцами ЦВО танков Т-90М «Прорыв». Танкисты ведут огонь с закрытых и открытых огневых позиций, уничтожают колонны техники противника и опорные пункты.

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На вооружение артиллерийских и мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) поступило около 200 танков, БТР, артиллерийских орудий и ракетных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО. «Парк боевых машин мотострелковых подразделений пополнили танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-2, зенитно-ракетные комплексы „Гибка-С“ и 120-мм минометы. На вооружение артиллеристов поступили самоходные 152-мм гаубицы „Мста-СМ“, подразделения специального назначения усилила партия противотанковых ракетных комплексов „Корнет“», — рассказали на портале Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о применении бойцами ЦВО танков Т-90М «Прорыв». Танкисты ведут огонь с закрытых и открытых огневых позиций, уничтожают колонны техники противника и опорные пункты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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