Две сотни единиц бронетехники поступили в распоряжение частей ЦВО

На вооружение артиллерийских и мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) поступило около 200 танков, БТР, артиллерийских орудий и ракетных комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.
«Парк боевых машин мотострелковых подразделений пополнили танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-2, зенитно-ракетные комплексы „Гибка-С“ и 120-мм минометы. На вооружение артиллеристов поступили самоходные 152-мм гаубицы „Мста-СМ“, подразделения специального назначения усилила партия противотанковых ракетных комплексов „Корнет“», — рассказали на портале Минобороны РФ.
Ранее URA.RU сообщало о применении бойцами ЦВО танков Т-90М «Прорыв». Танкисты ведут огонь с закрытых и открытых огневых позиций, уничтожают колонны техники противника и опорные пункты.
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