В ХМАО завели дело на подростка, который стрелял по людям

18 сентября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Пистолет следователи изъяли, как улику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который выстрелил в голову 19-летнему юноше из пневматического пистолета. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР. «Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей „Хулиганство“, с применением предмета, используемого в качестве оружия. По версии следствия, днем 17 сентября подозреваемый, находясь в одной из квартир дома №5А 15-го микрорайона Нефтеюганска, произвел из окна балкона не менее одного выстрела из пневматического пистолета, ранив проходящего по улице 19-летнего юношу», — сообщили в ведомстве. Пневматический пистолет, из которого стрелял подросток, изъят и приобщен к материалам дела. Максимальное наказание за совершенный поступок предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал юношу из пневматического оружия. Он попал молодому человеку в голову. Жители сообщили, что это не первый случай стрельбы из пневматики по людям в микрорайоне.

В Нефтеюганске (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который выстрелил в голову 19-летнему юноше из пневматического пистолета. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР. «Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей „Хулиганство“, с применением предмета, используемого в качестве оружия. По версии следствия, днем 17 сентября подозреваемый, находясь в одной из квартир дома №5А 15-го микрорайона Нефтеюганска, произвел из окна балкона не менее одного выстрела из пневматического пистолета, ранив проходящего по улице 19-летнего юношу», — сообщили в ведомстве. Пневматический пистолет, из которого стрелял подросток, изъят и приобщен к материалам дела. Максимальное наказание за совершенный поступок предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал юношу из пневматического оружия. Он попал молодому человеку в голову. Жители сообщили, что это не первый случай стрельбы из пневматики по людям в микрорайоне.