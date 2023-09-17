17 сентября 2023

В ХМАО завели дело на подростка, который стрелял по людям

© Служба новостей «URA.RU»
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Пистолет следователи изъяли, как улику Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который выстрелил в голову 19-летнему юноше из пневматического пистолета. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР.

«Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей „Хулиганство“, с применением предмета, используемого в качестве оружия. По версии следствия, днем 17 сентября подозреваемый, находясь в одной из квартир дома №5А 15-го микрорайона Нефтеюганска, произвел из окна балкона не менее одного выстрела из пневматического пистолета, ранив проходящего по улице 19-летнего юношу», — сообщили в ведомстве.

Пневматический пистолет, из которого стрелял подросток, изъят и приобщен к материалам дела. Максимальное наказание за совершенный поступок предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал юношу из пневматического оружия. Он попал молодому человеку в голову. Жители сообщили, что это не первый случай стрельбы из пневматики по людям в микрорайоне.

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В Нефтеюганске (ХМАО) следователи возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который выстрелил в голову 19-летнему юноше из пневматического пистолета. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении СКР. «Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей „Хулиганство“, с применением предмета, используемого в качестве оружия. По версии следствия, днем 17 сентября подозреваемый, находясь в одной из квартир дома №5А 15-го микрорайона Нефтеюганска, произвел из окна балкона не менее одного выстрела из пневматического пистолета, ранив проходящего по улице 19-летнего юношу», — сообщили в ведомстве. Пневматический пистолет, из которого стрелял подросток, изъят и приобщен к материалам дела. Максимальное наказание за совершенный поступок предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске неизвестный травмировал юношу из пневматического оружия. Он попал молодому человеку в голову. Жители сообщили, что это не первый случай стрельбы из пневматики по людям в микрорайоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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