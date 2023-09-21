Челябинские аграрии продолжают поставки в Европу и США

Челябинские аграрии частично сохранили поставки на Запад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аграрии Челябинской области продолжают поставки продукции в Европу и США. Как 21 сентября заявила заместитель министра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова, основная ориентация поставок связана с рынком Азии.

«Мы сейчас ориентируемся на рынок Азии, очень продуктивно работаем со странами СНГ, с КНР. Но у некоторых предприятий также остались поставки в Европу и Америку», — отметила Подшивалова.

География поставок уменьшилась с началом спецоперации. При этом регион сохранил высокие объемы экспорта. Замминистра сообщила, что федеральный центр установил план поставок продукции за рубеж. У Челябинской области он самый высокий среди других регионов УрФО и составляет 164 млн долларов США. В то же время планка Тюменской области определена на уровне 20 млн долларов.

В челябинском экспорте высокую долю заняли продукты глубокой переработки. Ситуация стала возможной из-за наличия крупных предприятий пищевой переработки.

С достижениями аграриев можно будет познакомиться в Челябинске, где 27 — 29 сентября пройдет межрегиональная агропромышленная выставка УрФО. На мероприятие в конгресс-холл «Таганай» пригласили специалистов и всех желающих. Посетителей ждут насыщенная деловая программа, закупочная сессия, знакомство с компаниями, развивающими агротуризм.