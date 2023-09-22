Экономист перечислил продукты, которые подорожают в России

Экономист Беляев: из-за запрета на экспорт топлива вырастут цены на продукты
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Цены на продукты Курган, молоко, супермаркет
Из-за запрета на экспорт товара на топливо вырастут цена на продукты питания, заявил Михаил Беляев Фото:

Бессрочный запрет на экспорт топлива, введенный Россией, приведет к росту цен на бензин и дизель. Также это скажется на подорожание цен на авиабилеты и даже продукты питания. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Надо иметь в виду, что на рынках всех доминирующих стран доминируют три-четыре крупные компании и именно они диктуют стоимость товаров. <…> Для повышения цен может использоваться любой предлог. <…> Таким образом, основные продукты питания — хлеб, молочная продукция, подсолнечное масло, все они вырастут в цене, — подчеркнул Михаил Беляев в беседе с NEWS.RU. Также аналитик подчеркнул, что вырастут цена на топливо и авиабилеты. Он посоветовал не скупать все товары в преддверии подорожания, так как компании на это и рассчитывают.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нестабильном топливном рынке.

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Бессрочный запрет на экспорт топлива, введенный Россией, приведет к росту цен на бензин и дизель. Также это скажется на подорожание цен на авиабилеты и даже продукты питания. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. «Надо иметь в виду, что на рынках всех доминирующих стран доминируют три-четыре крупные компании и именно они диктуют стоимость товаров. <…> Для повышения цен может использоваться любой предлог. <…> Таким образом, основные продукты питания — хлеб, молочная продукция, подсолнечное масло, все они вырастут в цене, — подчеркнул Михаил Беляев в беседе с NEWS.RU. Также аналитик подчеркнул, что вырастут цена на топливо и авиабилеты. Он посоветовал не скупать все товары в преддверии подорожания, так как компании на это и рассчитывают. Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нестабильном топливном рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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