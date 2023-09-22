Экономист перечислил продукты, которые подорожают в России

Экономист Беляев: из-за запрета на экспорт топлива вырастут цены на продукты

22 сентября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Из-за запрета на экспорт товара на топливо вырастут цена на продукты питания, заявил Михаил Беляев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бессрочный запрет на экспорт топлива, введенный Россией, приведет к росту цен на бензин и дизель. Также это скажется на подорожание цен на авиабилеты и даже продукты питания. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. «Надо иметь в виду, что на рынках всех доминирующих стран доминируют три-четыре крупные компании и именно они диктуют стоимость товаров. <…> Для повышения цен может использоваться любой предлог. <…> Таким образом, основные продукты питания — хлеб, молочная продукция, подсолнечное масло, все они вырастут в цене, — подчеркнул Михаил Беляев в беседе с NEWS.RU. Также аналитик подчеркнул, что вырастут цена на топливо и авиабилеты. Он посоветовал не скупать все товары в преддверии подорожания, так как компании на это и рассчитывают. Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нестабильном топливном рынке.

Бессрочный запрет на экспорт топлива, введенный Россией, приведет к росту цен на бензин и дизель. Также это скажется на подорожание цен на авиабилеты и даже продукты питания. Об этом рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. «Надо иметь в виду, что на рынках всех доминирующих стран доминируют три-четыре крупные компании и именно они диктуют стоимость товаров. <…> Для повышения цен может использоваться любой предлог. <…> Таким образом, основные продукты питания — хлеб, молочная продукция, подсолнечное масло, все они вырастут в цене, — подчеркнул Михаил Беляев в беседе с NEWS.RU. Также аналитик подчеркнул, что вырастут цена на топливо и авиабилеты. Он посоветовал не скупать все товары в преддверии подорожания, так как компании на это и рассчитывают. Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива для стабилизации внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нестабильном топливном рынке.