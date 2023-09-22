Песков прокомментировал ограничение экспорта бензина и дизельного топлива

22 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил важность решения правительства РФ касательно топлива Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рынок топлива в России нестабильный, поэтому страна вернется к экспорту бензина и дизельного топлива только после стабилизации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Рынок топлива везде достаточно нестабильный. Определенные проблемы были. Здесь все было понятно — нужно было регулировать этот рынок. Правительство своевременно приняло необходимые меры. Они будут действовать, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива. Это было нужно для стабилизации внутреннего рынка.

Рынок топлива в России нестабильный, поэтому страна вернется к экспорту бензина и дизельного топлива только после стабилизации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Рынок топлива везде достаточно нестабильный. Определенные проблемы были. Здесь все было понятно — нужно было регулировать этот рынок. Правительство своевременно приняло необходимые меры. Они будут действовать, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива. Это было нужно для стабилизации внутреннего рынка.