Песков прокомментировал ограничение экспорта бензина и дизельного топлива

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил важность решения правительства РФ касательно топлива Фото:

Рынок топлива в России нестабильный, поэтому страна вернется к экспорту бензина и дизельного топлива только после стабилизации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Рынок топлива везде достаточно нестабильный. Определенные проблемы были. Здесь все было понятно — нужно было регулировать этот рынок. Правительство своевременно приняло необходимые меры. Они будут действовать, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива. Это было нужно для стабилизации внутреннего рынка.

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Рынок топлива в России нестабильный, поэтому страна вернется к экспорту бензина и дизельного топлива только после стабилизации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Рынок топлива везде достаточно нестабильный. Определенные проблемы были. Здесь все было понятно — нужно было регулировать этот рынок. Правительство своевременно приняло необходимые меры. Они будут действовать, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива. Это было нужно для стабилизации внутреннего рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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