Песков прокомментировал ограничение экспорта бензина и дизельного топлива

Рынок топлива в России нестабильный, поэтому страна вернется к экспорту бензина и дизельного топлива только после стабилизации ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Рынок топлива везде достаточно нестабильный. Определенные проблемы были. Здесь все было понятно — нужно было регулировать этот рынок. Правительство своевременно приняло необходимые меры. Они будут действовать, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее Россия ввела бессрочный запрет на экспорт топлива. Это было нужно для стабилизации внутреннего рынка.
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