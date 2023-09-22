Главврач свердловского онкоцентра покинет свой пост

Главврач Свердловского онкологического диспансера Борис Мейлах в ближайшее время оставит занимаемую им должность. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.
«Борис Мейлах в скором времени оставит свою должность. Он будет переведен в другое медучреждение на пост главврача», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. Причина ухода на данный момент не разглашается.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. После чего на должность исполняющего обязанности главврача заступил Мейлах.
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