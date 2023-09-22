22 сентября 2023

Главврач свердловского онкоцентра покинет свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , пустое кресло, кресло, кресло главы
Борис Мейлах оставит свой пост главного врача онкоцентра Фото:

Главврач Свердловского онкологического диспансера Борис Мейлах в ближайшее время оставит занимаемую им должность. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Борис Мейлах в скором времени оставит свою должность. Он будет переведен в другое медучреждение на пост главврача», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. Причина ухода на данный момент не разглашается.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. После чего на должность исполняющего обязанности главврача заступил Мейлах.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главврач Свердловского онкологического диспансера Борис Мейлах в ближайшее время оставит занимаемую им должность. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Борис Мейлах в скором времени оставит свою должность. Он будет переведен в другое медучреждение на пост главврача», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. Причина ухода на данный момент не разглашается. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. На момент публикации оперативный ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что региональный минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. После чего на должность исполняющего обязанности главврача заступил Мейлах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...