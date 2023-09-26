В Курганской области арестовали водителя, который насмерть сбил девочку

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, преступник, полиция, арест, наручники, задержание
Курганского водителя арестовали за сбитую 11-летнюю девочку Фото:

Жителя села Мокроусово Курганской области, который насмерть сбил 11-летнюю девочку, заключили под стражу. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области 42-летнему жителю села Мокроусово предъявлено обвинение по п.„а“ ч.4 ст. 264 УК РФ. По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте ведомства.

Следствием установлено, что водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на 11-летнюю девочку, находившуюся на обочине дороги. От полученных травм ребенок скончался. Сейчас в рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства происшествия и фиксируются доказательства преступления.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за выходные в ДТП погибли шесть человек. Еще 16 участников дорожного движения получили различные травмы.

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Жителя села Мокроусово Курганской области, который насмерть сбил 11-летнюю девочку, заключили под стражу. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области 42-летнему жителю села Мокроусово предъявлено обвинение по п.„а“ ч.4 ст. 264 УК РФ. По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте ведомства. Следствием установлено, что водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на 11-летнюю девочку, находившуюся на обочине дороги. От полученных травм ребенок скончался. Сейчас в рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства происшествия и фиксируются доказательства преступления. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за выходные в ДТП погибли шесть человек. Еще 16 участников дорожного движения получили различные травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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