В Курганской области арестовали водителя, который насмерть сбил девочку

Курганского водителя арестовали за сбитую 11-летнюю девочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя села Мокроусово Курганской области, который насмерть сбил 11-летнюю девочку, заключили под стражу. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Курганской области 42-летнему жителю села Мокроусово предъявлено обвинение по п.„а“ ч.4 ст. 264 УК РФ. По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится на сайте ведомства.

Следствием установлено, что водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на 11-летнюю девочку, находившуюся на обочине дороги. От полученных травм ребенок скончался. Сейчас в рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства происшествия и фиксируются доказательства преступления.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за выходные в ДТП погибли шесть человек. Еще 16 участников дорожного движения получили различные травмы.