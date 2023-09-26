Глава города Березники Пермского края Алексей Казаченко повредил руку. Фотографию, где он запечатлен с перебинтованной рукой во время инспекции по расселенным аварийным домам, мэр опубликовал в соцсетях.
На фото Казаченко стоит в спортивном костюме. Видно, что одна рука перебинтована и висит на перевязи. На вопросы пользователей о причинах травмы мэр не отвечает.
Свой пост Казаченко посвятил проблеме сноса расселенных аварийных домов в Березниках. Ранее жители жаловались на заброшенные дома губернатору Пермского каря Дмитрию Махонину. Казаченко пояснил, что в 2023 году мэрия планирует закончить демонтаж 24 домов, а к остальным для безопасности закроют доступ.
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