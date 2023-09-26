Мэр Березников показался на публике со сломанной рукой. Фото

27 сентября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Со сломанной рукой Алексей Казаченко продолжает работу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава города Березники Пермского края Алексей Казаченко повредил руку. Фотографию, где он запечатлен с перебинтованной рукой во время инспекции по расселенным аварийным домам, мэр опубликовал в соцсетях. На фото Казаченко стоит в спортивном костюме. Видно, что одна рука перебинтована и висит на перевязи. На вопросы пользователей о причинах травмы мэр не отвечает. Свой пост Казаченко посвятил проблеме сноса расселенных аварийных домов в Березниках. Ранее жители жаловались на заброшенные дома губернатору Пермского каря Дмитрию Махонину. Казаченко пояснил, что в 2023 году мэрия планирует закончить демонтаж 24 домов, а к остальным для безопасности закроют доступ. Алексей Казаченко (в центре) обсуждает снос старых домов Алексей Казаченко в ВК https://vk.com/kazachenko_berezniki

Глава города Березники Пермского края Алексей Казаченко повредил руку. Фотографию, где он запечатлен с перебинтованной рукой во время инспекции по расселенным аварийным домам, мэр опубликовал в соцсетях. На фото Казаченко стоит в спортивном костюме. Видно, что одна рука перебинтована и висит на перевязи. На вопросы пользователей о причинах травмы мэр не отвечает. Свой пост Казаченко посвятил проблеме сноса расселенных аварийных домов в Березниках. Ранее жители жаловались на заброшенные дома губернатору Пермского каря Дмитрию Махонину. Казаченко пояснил, что в 2023 году мэрия планирует закончить демонтаж 24 домов, а к остальным для безопасности закроют доступ.