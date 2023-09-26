26 сентября 2023

Мэр Березников показался на публике со сломанной рукой. Фото

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Отчет Евгения Куйвашева перед заксобранием за 2014 год. Екатеринбург, травма, айфон 5, бинт, гипс
Со сломанной рукой Алексей Казаченко продолжает работу (архивное фото) Фото:

Глава города Березники Пермского края Алексей Казаченко повредил руку. Фотографию, где он запечатлен с перебинтованной рукой во время инспекции по расселенным аварийным домам, мэр опубликовал в соцсетях.

На фото Казаченко стоит в спортивном костюме. Видно, что одна рука перебинтована и висит на перевязи. На вопросы пользователей о причинах травмы мэр не отвечает.

Свой пост Казаченко посвятил проблеме сноса расселенных аварийных домов в Березниках. Ранее жители жаловались на заброшенные дома губернатору Пермского каря Дмитрию Махонину. Казаченко пояснил, что в 2023 году мэрия планирует закончить демонтаж 24 домов, а к остальным для безопасности закроют доступ.

Алексей Казаченко (в центре) обсуждает снос старых домов
Алексей Казаченко (в центре) обсуждает снос старых домов

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Глава города Березники Пермского края Алексей Казаченко повредил руку. Фотографию, где он запечатлен с перебинтованной рукой во время инспекции по расселенным аварийным домам, мэр опубликовал в соцсетях. На фото Казаченко стоит в спортивном костюме. Видно, что одна рука перебинтована и висит на перевязи. На вопросы пользователей о причинах травмы мэр не отвечает. Свой пост Казаченко посвятил проблеме сноса расселенных аварийных домов в Березниках. Ранее жители жаловались на заброшенные дома губернатору Пермского каря Дмитрию Махонину. Казаченко пояснил, что в 2023 году мэрия планирует закончить демонтаж 24 домов, а к остальным для безопасности закроют доступ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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