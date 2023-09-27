В Кремле нет сомнений насчет организаторов подрыва «Северных потоков»

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле нет сомнений на счет организаторов подрыва «Северных потоков» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

В Кремле не сомневаются в том, что теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года были организованы США и Великобританией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что это подтверждается данными российских спецслужб. И для этого не нужны бумажные документы, которые, по данным американского журналиста-расследователя диверсии Сеймура Херша, были уничтожены.

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша. Но в любом случае в своей основе информация, которую он опубликовал, совпадает с информацией наших спецслужб. Не столько важно, на каких механических машинках печатались документы. Важно, что де-факто такой теракт против критической инфраструктуры, принадлежащей в том числе международному совместному предприятию, так или иначе был организован США и Великобританией, и они причастны к этому теракту», — заявил Песков.

Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший ранее расследование о теракте на «Северных потоках», в котором утверждается о причастности к диверсии США, к годовщине этого события сообщил на платформе Substack, что американцы не оставили никаких следов о своем участии. Вся информация, по данным Херша, печаталась на пишущих машинках. После подрыва документы были уничтожены.

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В Кремле не сомневаются в том, что теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года были организованы США и Великобританией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, отметил, что это подтверждается данными российских спецслужб. И для этого не нужны бумажные документы, которые, по данным американского журналиста-расследователя диверсии Сеймура Херша, были уничтожены. «Мы не знаем, какие источники у господина Херша. Но в любом случае в своей основе информация, которую он опубликовал, совпадает с информацией наших спецслужб. Не столько важно, на каких механических машинках печатались документы. Важно, что де-факто такой теракт против критической инфраструктуры, принадлежащей в том числе международному совместному предприятию, так или иначе был организован США и Великобританией, и они причастны к этому теракту», — заявил Песков. Американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший ранее расследование о теракте на «Северных потоках», в котором утверждается о причастности к диверсии США, к годовщине этого события сообщил на платформе Substack, что американцы не оставили никаких следов о своем участии. Вся информация, по данным Херша, печаталась на пишущих машинках. После подрыва документы были уничтожены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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