Силуанов: денег хватит 28 сентября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 + Антон Силуанов сообщил, что деньги на запланированные проекты есть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Денежных средств на запланированные проекты в 2024 году хватит. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Денег на запланированные проекты хватит», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Его трансляция идет на телеканале «Россия-24». Ранее Антон Силуанов заявил, что урезания в бюджете нет. По его словам, бюджет движется вперед. Денежных средств на запланированные проекты в 2024 году хватит. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Денег на запланированные проекты хватит», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Его трансляция идет на телеканале «Россия-24». Ранее Антон Силуанов заявил, что урезания в бюджете нет. По его словам, бюджет движется вперед. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям