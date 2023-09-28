Силуанов: денег хватит

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальные проекты 2018-2024. Курган, силуанов антон, портрет
Антон Силуанов сообщил, что деньги на запланированные проекты есть Фото:

Денежных средств на запланированные проекты в 2024 году хватит. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Денег на запланированные проекты хватит», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Его трансляция идет на телеканале «Россия-24».

Ранее Антон Силуанов заявил, что урезания в бюджете нет. По его словам, бюджет движется вперед.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Денежных средств на запланированные проекты в 2024 году хватит. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Денег на запланированные проекты хватит», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Его трансляция идет на телеканале «Россия-24». Ранее Антон Силуанов заявил, что урезания в бюджете нет. По его словам, бюджет движется вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...