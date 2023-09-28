Силуанов: денег хватит

Антон Силуанов сообщил, что деньги на запланированные проекты есть
Денежных средств на запланированные проекты в 2024 году хватит. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Денег на запланированные проекты хватит», — заявил Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума. Его трансляция идет на телеканале «Россия-24».
Ранее Антон Силуанов заявил, что урезания в бюджете нет. По его словам, бюджет движется вперед.
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