Литва выгоняет автомобили с номерами РФ из Евросоюза

29 сентября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Машинам с российскими номерными знаками нужно покинуть Литву в течение полугода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Автомобили с российскими номерами, которые въехали в Литву до 11 сентября 2023, должны покинуть страну и Евросоюз в течение полугода. Об этом сообщили в таможне Литвы. «Транспортные средства с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза в течение шести месяцев со дня прибытия», — говорится в сообщении . Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Ранее Эстония, Латвия, Литва и Германия ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерными знаками, передает телеканал 360. Латвийские полицейские сообщили, что в стране начнут штрафовать автовладельцев с наклейками «я — русский» на личном транспорте. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет на въезд в Литву российских автомобилей не касается транзита через территорию страны, осуществляемого по упрощенным транзитным документам, передает «Национальная служба новостей».

Автомобили с российскими номерами, которые въехали в Литву до 11 сентября 2023, должны покинуть страну и Евросоюз в течение полугода. Об этом сообщили в таможне Литвы. «Транспортные средства с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза в течение шести месяцев со дня прибытия», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Ранее Эстония, Латвия, Литва и Германия ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерными знаками, передает телеканал 360. Латвийские полицейские сообщили, что в стране начнут штрафовать автовладельцев с наклейками «я — русский» на личном транспорте. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет на въезд в Литву российских автомобилей не касается транзита через территорию страны, осуществляемого по упрощенным транзитным документам, передает «Национальная служба новостей».