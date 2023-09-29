Литва выгоняет автомобили с номерами РФ из Евросоюза

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Машинам с российскими номерными знаками нужно покинуть Литву в течение полугода Фото:
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Автомобили с российскими номерами, которые въехали в Литву до 11 сентября 2023, должны покинуть страну и Евросоюз в течение полугода. Об этом сообщили в таможне Литвы.

«Транспортные средства с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза в течение шести месяцев со дня прибытия», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Германия ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерными знаками, передает телеканал 360. Латвийские полицейские сообщили, что в стране начнут штрафовать автовладельцев с наклейками «я — русский» на личном транспорте. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет на въезд в Литву российских автомобилей не касается транзита через территорию страны, осуществляемого по упрощенным транзитным документам, передает «Национальная служба новостей».

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Автомобили с российскими номерами, которые въехали в Литву до 11 сентября 2023, должны покинуть страну и Евросоюз в течение полугода. Об этом сообщили в таможне Литвы. «Транспортные средства с российскими номерами, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть Литву и всю территорию Европейского Союза в течение шести месяцев со дня прибытия», — говорится в сообщении. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Ранее Эстония, Латвия, Литва и Германия ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерными знаками, передает телеканал 360. Латвийские полицейские сообщили, что в стране начнут штрафовать автовладельцев с наклейками «я — русский» на личном транспорте. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что запрет на въезд в Литву российских автомобилей не касается транзита через территорию страны, осуществляемого по упрощенным транзитным документам, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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