Челябинскую пенсионерку осудили за нападение со сковородой на соседку

Престарелой челябинке назначили условное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Престарелую жительницу поселка Саккулово (Челябинская область) осудили за нападение на такую же престарелую соседку. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, ей назначили условное наказание и штраф.

«Приговором суда пенсионерке было назначено условное наказание на срок семь лет. Также ее обязали выплатить потерпевшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред», — рассказал источник.

По данным URA.RU, инцидент произошел в феврале этого года. Пьяная пенсионерка попыталась ограбить соседку. Для этого она вооружилась сковородкой, спряталась в доме потерпевшей и стала ее ждать. После того, как соседка зашла, женщина набросилась на нее, нанесла несколько ударов и потребовала отдать ей деньги.

Потерпевшая, несмотря на свой преклонный возраст, смогла дать отпор пьяной грабительнице. Она вырвала из ее рук сковородку. После этого напавшая убежала из ее дома.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Сосновского райсуда. Там на звонок не ответили.