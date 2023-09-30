На 40-й день гибели Пригожина появилось эксклюзивное видео с ним

01 октября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Telegram-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», выложили полное видео с погибшим главой военной компании Евгением Пригожиным. На нем запечатлены кадры из поездки Пригожина в Африку, после которой он погиб в результате авиакатастрофы. 1 октября — 40 день со дня его гибели. «ЧВК „Вагнер“ делает Африку еще более свободной», — сказал Евгений Пригожин на видео, которое опубликовали telegram-каналы «Кепка Пригожина» и «Евгений Пригожин в Telegram». Часть этого видео уже публиковалась 22 августа. «Это мой вертолет, который я покупал 10 лет назад, чтобы в Москве летать на совещания. На него можно поставить пулеметы и гонять противников», — рассказал Евгений Пригожин. На видео можно заметить, как ЧВК «Вагнер» проводит переговоры и раздает гуманитарную помощь нуждающимся. Пригожин погиб 23 августа в авиакатастрофе. Самолет, в котором летел он и командиры компании, в том числе его правая рука Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области. Расследование падения самолета идет до сих пор. По данным на 11 сентября, «Суперджет» упал из-за постороннего предмета в багаже, который повлиял на ход полета. Еще в 2019 году Пригожина объявляли «погибшим» в результате авиакатастрофы, однако позже он со своей компанией стал участником спецоперации на Украине. Ранее 23 июня 2023 года Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа. Его военная компания прошла несколько областей. Когда до Москвы оставалось 200 километров, Пригожин развернул своих бойцов. После этого ЧВК «Вагнер» ушла из зоны СВО и России, отправившись в Белоруссию, напоминает «Национальная служба новостей».