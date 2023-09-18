Что стало с ЧВК «Вагнер» в Африке после смерти Пригожина

WP: в ЦАР потребовали, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» подписали контракт с МО РФ

18 сентября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» продолжают работать ЦАР Фото: Илья Московец © URA.RU Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Центральноафриканская Республике (ЦАР), однако они должны подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера. «По соглашению с российскими властями, около тысячи бойцов ЧВК останутся в стране для обеспечения безопасности в трудный момент, поскольку ЦАР продолжает бороться с повстанческими группировками, нападающими на солдат и мирных жителей в сельской местности. Бойцы ЧВК „Вагнер“, которые находятся в ЦАР, должны будут подписать контракт с Минобороны РФ», — передает The Washington Post слова Фостен-Аршанж Туадера. Речь идет о тысяче бойцов военной компании. Если они откажутся подписывать контракт с Минобороны РФ, то будут вынуждены покинуть страну. Глава ЦАР также подтвердил визит в страну заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. По его словам, Россия и ЦАР сотрудничают на государственном уровне, а визит замминистра обороны РФ был закономерным. По информации газеты, российская делегация также посетила Мали, где находятся подразделения ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» впервые появилась в ЦАР в 2018 году. Ее бойцы защищали действующую власть от мятежников, которые пытались заполучить контроль над добычей природных ресурсов. В Кремле отмечали, что деятельность военной компании в Африке не имеет отношения к России. После мятежа, который устроил основатель военной компании Евгений Пригожин, бойцам ЧВК «Вагнер» было предложено подписать контракт с Минобороны РФ. Спустя два месяца компания лишилась своего лидера, который погиб в авиакатастрофе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Центральноафриканская Республике (ЦАР), однако они должны подписать контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера. «По соглашению с российскими властями, около тысячи бойцов ЧВК останутся в стране для обеспечения безопасности в трудный момент, поскольку ЦАР продолжает бороться с повстанческими группировками, нападающими на солдат и мирных жителей в сельской местности. Бойцы ЧВК „Вагнер“, которые находятся в ЦАР, должны будут подписать контракт с Минобороны РФ», — передает The Washington Post слова Фостен-Аршанж Туадера. Речь идет о тысяче бойцов военной компании. Если они откажутся подписывать контракт с Минобороны РФ, то будут вынуждены покинуть страну. Глава ЦАР также подтвердил визит в страну заместителя министра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова. По его словам, Россия и ЦАР сотрудничают на государственном уровне, а визит замминистра обороны РФ был закономерным. По информации газеты, российская делегация также посетила Мали, где находятся подразделения ЧВК «Вагнер». ЧВК «Вагнер» впервые появилась в ЦАР в 2018 году. Ее бойцы защищали действующую власть от мятежников, которые пытались заполучить контроль над добычей природных ресурсов. В Кремле отмечали, что деятельность военной компании в Африке не имеет отношения к России. После мятежа, который устроил основатель военной компании Евгений Пригожин, бойцам ЧВК «Вагнер» было предложено подписать контракт с Минобороны РФ. Спустя два месяца компания лишилась своего лидера, который погиб в авиакатастрофе.