Россияне завалили Иосифа Пригожина венками после гибели главы «Вагнера»

06 сентября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Валерии прислали восемь тысяч соболезнований, заявил Иосиф Пригожин Фото: Антон Белицкий © URA.RU Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что пережил тяжелое лето, поскольку ему по ошибке присылали в офис цветки и венки с соболезнованиями. Бизнесмена регулярно путают с однофамильцем, главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе. «Восемь тысяч соболезнований прислали Валерии. Присылали цветы, венки в офис», — сказал Пригожин в интервью на You-Tube канале «Влобушкинъ». Он добавил, что путать с главой «Вагнера» его начали еще до крушения самолета. По словам Иосифа Пригожина, в офис люди по ошибке привозили мешки с деньгами, предназначенные Евгению Пригожину. К тому же, к продюсеру приходили люди, чтобы подписать контракт на службу в ЧВК «Вагнер». Во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в сети появилось множество шуток в адрес продюсера Иосифа Пригожина. Он сделал заявление о том, что думает взять фамилию жены, передает « Дни.ру ». Но вскоре передумал и высказался, что это была шутка для снятия стресса. Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился 23 августа около Куженкино в Тверской области. В результате крушения погибло 10 человек.

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что пережил тяжелое лето, поскольку ему по ошибке присылали в офис цветки и венки с соболезнованиями. Бизнесмена регулярно путают с однофамильцем, главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе. «Восемь тысяч соболезнований прислали Валерии. Присылали цветы, венки в офис», — сказал Пригожин в интервью на You-Tube канале «Влобушкинъ». Он добавил, что путать с главой «Вагнера» его начали еще до крушения самолета. По словам Иосифа Пригожина, в офис люди по ошибке привозили мешки с деньгами, предназначенные Евгению Пригожину. К тому же, к продюсеру приходили люди, чтобы подписать контракт на службу в ЧВК «Вагнер». Во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в сети появилось множество шуток в адрес продюсера Иосифа Пригожина. Он сделал заявление о том, что думает взять фамилию жены, передает «Дни.ру». Но вскоре передумал и высказался, что это была шутка для снятия стресса. Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился 23 августа около Куженкино в Тверской области. В результате крушения погибло 10 человек.