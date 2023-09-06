Россияне завалили Иосифа Пригожина венками после гибели главы «Вагнера»

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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , валерия, пригожин иосиф
Валерии прислали восемь тысяч соболезнований, заявил Иосиф Пригожин Фото:

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что пережил тяжелое лето, поскольку ему по ошибке присылали в офис цветки и венки с соболезнованиями. Бизнесмена регулярно путают с однофамильцем, главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе.

«Восемь тысяч соболезнований прислали Валерии. Присылали цветы, венки в офис», — сказал Пригожин в интервью на You-Tube канале «Влобушкинъ». Он добавил, что путать с главой «Вагнера» его начали еще до крушения самолета.

По словам Иосифа Пригожина, в офис люди по ошибке привозили мешки с деньгами, предназначенные Евгению Пригожину. К тому же, к продюсеру приходили люди, чтобы подписать контракт на службу в ЧВК «Вагнер».

Во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в сети появилось множество шуток в адрес продюсера Иосифа Пригожина. Он сделал заявление о том, что думает взять фамилию жены, передает «Дни.ру». Но вскоре передумал и высказался, что это была шутка для снятия стресса. Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился 23 августа около Куженкино в Тверской области. В результате крушения погибло 10 человек.

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Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что пережил тяжелое лето, поскольку ему по ошибке присылали в офис цветки и венки с соболезнованиями. Бизнесмена регулярно путают с однофамильцем, главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который погиб в авиакатастрофе. «Восемь тысяч соболезнований прислали Валерии. Присылали цветы, венки в офис», — сказал Пригожин в интервью на You-Tube канале «Влобушкинъ». Он добавил, что путать с главой «Вагнера» его начали еще до крушения самолета. По словам Иосифа Пригожина, в офис люди по ошибке привозили мешки с деньгами, предназначенные Евгению Пригожину. К тому же, к продюсеру приходили люди, чтобы подписать контракт на службу в ЧВК «Вагнер». Во время вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в сети появилось множество шуток в адрес продюсера Иосифа Пригожина. Он сделал заявление о том, что думает взять фамилию жены, передает «Дни.ру». Но вскоре передумал и высказался, что это была шутка для снятия стресса. Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился 23 августа около Куженкино в Тверской области. В результате крушения погибло 10 человек.
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