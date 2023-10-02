02 октября 2023

AP: Пентагон замедлил снабжение ВСУ

AP: Пентагон предупредил о нехватке денег для замены оружия ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock,  миномет
Пентагон урезал снабжение части войск ВСУ Фото:

Пентагон испытывает нехватку средств для замены оружия, предоставленного Киеву. Об этом говорится в письме американского минобороны Конгрессу.

«Пентагон предупреждает Конгресс о том, что у него заканчиваются деньги для замены оружия, которое США отправили на Украину. Из-за этого он был вынужден замедлить снабжение некоторых войск», — приводит содержание письма издание Associated Press.

Уточняется, что из 25,9 миллиарда долларов, которые выделялись для пополнения военных запасов США и были отправлены Киеву, осталось 1,6 миллиарда. Кроме того, сейчас у Вашингтона есть только порядка 5,4 миллиарда долларов на отправку вооружения из собственных запасов.

Ранее в США был утвержден временный бюджет финансирования правительства на 45 дней, который не подразумевал поддержку Киева, передает «Национальная служба новостей». После отказа от поддержки Украина потеряла 24 миллиарда долларов, пишет RT.

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Пентагон испытывает нехватку средств для замены оружия, предоставленного Киеву. Об этом говорится в письме американского минобороны Конгрессу. «Пентагон предупреждает Конгресс о том, что у него заканчиваются деньги для замены оружия, которое США отправили на Украину. Из-за этого он был вынужден замедлить снабжение некоторых войск», — приводит содержание письма издание Associated Press. Уточняется, что из 25,9 миллиарда долларов, которые выделялись для пополнения военных запасов США и были отправлены Киеву, осталось 1,6 миллиарда. Кроме того, сейчас у Вашингтона есть только порядка 5,4 миллиарда долларов на отправку вооружения из собственных запасов. Ранее в США был утвержден временный бюджет финансирования правительства на 45 дней, который не подразумевал поддержку Киева, передает «Национальная служба новостей». После отказа от поддержки Украина потеряла 24 миллиарда долларов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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