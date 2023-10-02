AP: Пентагон замедлил снабжение ВСУ

AP: Пентагон предупредил о нехватке денег для замены оружия ВСУ

03 октября 2023 в 08:37 Размер текста - 17 +

Пентагон урезал снабжение части войск ВСУ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Пентагон испытывает нехватку средств для замены оружия, предоставленного Киеву. Об этом говорится в письме американского минобороны Конгрессу. «Пентагон предупреждает Конгресс о том, что у него заканчиваются деньги для замены оружия, которое США отправили на Украину. Из-за этого он был вынужден замедлить снабжение некоторых войск», — приводит содержание письма издание Associated Press . Уточняется, что из 25,9 миллиарда долларов, которые выделялись для пополнения военных запасов США и были отправлены Киеву, осталось 1,6 миллиарда. Кроме того, сейчас у Вашингтона есть только порядка 5,4 миллиарда долларов на отправку вооружения из собственных запасов. Ранее в США был утвержден временный бюджет финансирования правительства на 45 дней, который не подразумевал поддержку Киева, передает «Национальная служба новостей». После отказа от поддержки Украина потеряла 24 миллиарда долларов, пишет RT.

Пентагон испытывает нехватку средств для замены оружия, предоставленного Киеву. Об этом говорится в письме американского минобороны Конгрессу. «Пентагон предупреждает Конгресс о том, что у него заканчиваются деньги для замены оружия, которое США отправили на Украину. Из-за этого он был вынужден замедлить снабжение некоторых войск», — приводит содержание письма издание Associated Press. Уточняется, что из 25,9 миллиарда долларов, которые выделялись для пополнения военных запасов США и были отправлены Киеву, осталось 1,6 миллиарда. Кроме того, сейчас у Вашингтона есть только порядка 5,4 миллиарда долларов на отправку вооружения из собственных запасов. Ранее в США был утвержден временный бюджет финансирования правительства на 45 дней, который не подразумевал поддержку Киева, передает «Национальная служба новостей». После отказа от поддержки Украина потеряла 24 миллиарда долларов, пишет RT.