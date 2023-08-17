Лукашенко: ВС РФ пересекали украинскую границу с территории Белоруссии

Александр Лукашенко отметил, что конфликта на Украине можно было избежать
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы пересекали границу Украины со стороны Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Отдельные части ВС РФ пересекали границу Украины с территории Белоруссии», — заявил Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что конфликта на Украине можно было избежать. По его словам, все мирные переговоры должны начинаться без предварительных условий.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.