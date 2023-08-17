Лукашенко: ВС РФ пересекали украинскую границу с территории Белоруссии

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко отметил, что конфликта на Украине можно было избежать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы пересекали границу Украины со стороны Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Отдельные части ВС РФ пересекали границу Украины с территории Белоруссии», — заявил Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что конфликта на Украине можно было избежать. По его словам, все мирные переговоры должны начинаться без предварительных условий.

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Российские силы пересекали границу Украины со стороны Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Отдельные части ВС РФ пересекали границу Украины с территории Белоруссии», — заявил Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что конфликта на Украине можно было избежать. По его словам, все мирные переговоры должны начинаться без предварительных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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