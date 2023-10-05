Mash: Невзоров* решил продать пентхаус в Петербурге. Фото

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Александр Невзоров* хочет получить за дом 45 миллионов рублей Фото:

Журналист Александр Невзоров (признан Минюстом РФ иноагентом) продает свой двухэтажный пентхаус в Санкт-Петербурге за 45 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Там уточнили, что журналист не проживал в доме.

«Иноагент Александр Невзоров тайно продает свой пентхаус в Санкт-Петербурге <…> Приобрести апартаменты, раскинувшиеся на два этажа, можно за скромные 45,5 миллионов рублей», — пишет канал. По его данным, площадь квартиры составляет 177 квадратных метров. Кроме того, она является двухэтажной. Mash пишет, что журналист не проживал в апартаментах, а лишь использовал их для съемки видео.

Фото:



*Александр Невзоров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Журналист Александр Невзоров (признан Минюстом РФ иноагентом) продает свой двухэтажный пентхаус в Санкт-Петербурге за 45 миллионов рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Там уточнили, что журналист не проживал в доме. «Иноагент Александр Невзоров тайно продает свой пентхаус в Санкт-Петербурге <…> Приобрести апартаменты, раскинувшиеся на два этажа, можно за скромные 45,5 миллионов рублей», — пишет канал. По его данным, площадь квартиры составляет 177 квадратных метров. Кроме того, она является двухэтажной. Mash пишет, что журналист не проживал в апартаментах, а лишь использовал их для съемки видео. *Александр Невзоров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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