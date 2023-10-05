На главном танковом заводе РФ начали делать детали для новой платформы

На «Уралвагонзаводе» начали делать детали для новой платформы
© Служба новостей «URA.RU»
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Музейный комплекс Северская домна и трубопрокатный цех СТЗ. Полевской, промышленность, промышленное предприятие, труба, завод, трубопрокатный цех, изготовление труб
На участке спецлитья делают комплектующие на новые платформы Фото:

Обрубщики одного из литейных цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), которые трудятся над гособоронзаказом, освоили производство комплектующих для новой платформы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале.

«Обрубщики трудятся над гособоронзаказом на участке спецлитья. Детали для спецтехники здесь изготавливались всегда, но в настоящее время объем их выпуска увеличен. Дополнительно освоены комплектующие на новую платформу. Квалифицированный обрубщик способен взять чертеж, техпроцесс и за короткое время перестроиться на изготовление вагонной или спецпродукции», — рассказали на «Уралвагонзаводе».

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за этого на предприятие требуются новые сотрудники. Им обещают высокую и стабильную заработную плату, полный социальный пакет, дотацию на питание.

Обрубщики должны «обрубить» деталь весом несколько килограмм со всех сторон, подогнать под размеры, вырубить литейные дефекты, зачистить после сварки
Обрубщики должны «обрубить» деталь весом несколько килограмм со всех сторон, подогнать под размеры, вырубить литейные дефекты, зачистить после сварки
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Обрубщики одного из литейных цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), которые трудятся над гособоронзаказом, освоили производство комплектующих для новой платформы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Обрубщики трудятся над гособоронзаказом на участке спецлитья. Детали для спецтехники здесь изготавливались всегда, но в настоящее время объем их выпуска увеличен. Дополнительно освоены комплектующие на новую платформу. Квалифицированный обрубщик способен взять чертеж, техпроцесс и за короткое время перестроиться на изготовление вагонной или спецпродукции», — рассказали на «Уралвагонзаводе». Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за этого на предприятие требуются новые сотрудники. Им обещают высокую и стабильную заработную плату, полный социальный пакет, дотацию на питание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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