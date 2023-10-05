На главном танковом заводе РФ начали делать детали для новой платформы

На «Уралвагонзаводе» начали делать детали для новой платформы

05 октября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

На участке спецлитья делают комплектующие на новые платформы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обрубщики одного из литейных цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), которые трудятся над гособоронзаказом, освоили производство комплектующих для новой платформы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Обрубщики трудятся над гособоронзаказом на участке спецлитья. Детали для спецтехники здесь изготавливались всегда, но в настоящее время объем их выпуска увеличен. Дополнительно освоены комплектующие на новую платформу. Квалифицированный обрубщик способен взять чертеж, техпроцесс и за короткое время перестроиться на изготовление вагонной или спецпродукции», — рассказали на «Уралвагонзаводе». Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за этого на предприятие требуются новые сотрудники. Им обещают высокую и стабильную заработную плату, полный социальный пакет, дотацию на питание. Обрубщики должны «обрубить» деталь весом несколько килограмм со всех сторон, подогнать под размеры, вырубить литейные дефекты, зачистить после сварки Фото: страницы «Уралвагонзавод», vk.com/realuvznews

Обрубщики одного из литейных цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»), которые трудятся над гособоронзаказом, освоили производство комплектующих для новой платформы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале. «Обрубщики трудятся над гособоронзаказом на участке спецлитья. Детали для спецтехники здесь изготавливались всегда, но в настоящее время объем их выпуска увеличен. Дополнительно освоены комплектующие на новую платформу. Квалифицированный обрубщик способен взять чертеж, техпроцесс и за короткое время перестроиться на изготовление вагонной или спецпродукции», — рассказали на «Уралвагонзаводе». Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» увеличивает объемы производства, из-за этого на предприятие требуются новые сотрудники. Им обещают высокую и стабильную заработную плату, полный социальный пакет, дотацию на питание.