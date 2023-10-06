Мэр Ханты-Мансийска рассказал о поездке в Челябинск. Фото

Мэр Ряшин посетил форум «Единой России» в Челябинске
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Ряшин Максим, глава администрации. Василий Филипенко, глава города. Ханты-Мансийск, ряшин максим
Мэр Ряшин обсудил на форуме практики по проведению избирательных кампаний Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял участие в работе форума секретарей местных отделений «Единой России» в Челябинске. Об этом мэр рассказал в соцсетях.

«Сегодня с коллегами-однопартийцами работал в Челябинске на Форуме Секретарей местных отделений „Единой России“ регионов Уральского федерального округа. Повестка форума включала в себя анализ лучших практик по проведению избирательных кампаний в УрФО, ключевые общественно-политические задачи с учетом вызовов времени», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

На форум также прибыли полпред президента РФ в УрФО, член Бюро Высшего совета партии Владимир Якушев, замсекретаря Генсовета Партии, зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов и член президиума Генсовета ЕР, руководитель Уральского МКС партии Иван Квитка.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял участие в работе форума секретарей местных отделений «Единой России» в Челябинске. Об этом мэр рассказал в соцсетях. «Сегодня с коллегами-однопартийцами работал в Челябинске на Форуме Секретарей местных отделений „Единой России“ регионов Уральского федерального округа. Повестка форума включала в себя анализ лучших практик по проведению избирательных кампаний в УрФО, ключевые общественно-политические задачи с учетом вызовов времени», — написал Ряшин в своем telegram-канале. На форум также прибыли полпред президента РФ в УрФО, член Бюро Высшего совета партии Владимир Якушев, замсекретаря Генсовета Партии, зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов и член президиума Генсовета ЕР, руководитель Уральского МКС партии Иван Квитка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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