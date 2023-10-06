Мэр Ряшин посетил форум «Единой России» в Челябинске

Мэр Ряшин обсудил на форуме практики по проведению избирательных кампаний Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял участие в работе форума секретарей местных отделений «Единой России» в Челябинске. Об этом мэр рассказал в соцсетях.

«Сегодня с коллегами-однопартийцами работал в Челябинске на Форуме Секретарей местных отделений „Единой России“ регионов Уральского федерального округа. Повестка форума включала в себя анализ лучших практик по проведению избирательных кампаний в УрФО, ключевые общественно-политические задачи с учетом вызовов времени», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

На форум также прибыли полпред президента РФ в УрФО, член Бюро Высшего совета партии Владимир Якушев, замсекретаря Генсовета Партии, зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов и член президиума Генсовета ЕР, руководитель Уральского МКС партии Иван Квитка.

Фото: telegram-канал «Максим Ряшин / Глава города Ханты-Мансийска», https://t.me/glava_hm