Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

08 октября 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Ограничения введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Росавиация ограничила ночные авиаперелеты в Израиль «до особого распоряжения». Полеты ограничат с 03:00 по московскому времени 8 октября, сообщили на официальном сайте ведомства. «Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении Росавиации . По данным руководства, эти ограничения введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле. Ранее российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Решение руководство компании объяснило возможными рисками безопасности в рамках выполнения перелетов на территорию Израиля, где введено особое положение из-за начавшихся атак со стороны Палестины утром 7 октября.

Росавиация ограничила ночные авиаперелеты в Израиль «до особого распоряжения». Полеты ограничат с 03:00 по московскому времени 8 октября, сообщили на официальном сайте ведомства. «Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении Росавиации. По данным руководства, эти ограничения введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле. Ранее российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Решение руководство компании объяснило возможными рисками безопасности в рамках выполнения перелетов на территорию Израиля, где введено особое положение из-за начавшихся атак со стороны Палестины утром 7 октября.