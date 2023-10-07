07 октября 2023

Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, ту134, самолет, вкс россии
Ограничения введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Росавиация ограничила ночные авиаперелеты в Израиль «до особого распоряжения». Полеты ограничат с 03:00 по московскому времени 8 октября, сообщили на официальном сайте ведомства.

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении Росавиации. По данным руководства, эти ограничения введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле.

Ранее российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Решение руководство компании объяснило возможными рисками безопасности в рамках выполнения перелетов на территорию Израиля, где введено особое положение из-за начавшихся атак со стороны Палестины утром 7 октября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росавиация ограничила ночные авиаперелеты в Израиль «до особого распоряжения». Полеты ограничат с 03:00 по московскому времени 8 октября, сообщили на официальном сайте ведомства. «Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», — говорится в сообщении Росавиации. По данным руководства, эти ограничения введены из-за нестабильной военно-политической ситуации в Израиле. Ранее российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Решение руководство компании объяснило возможными рисками безопасности в рамках выполнения перелетов на территорию Израиля, где введено особое положение из-за начавшихся атак со стороны Палестины утром 7 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...