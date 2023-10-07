07 октября 2023

Российская авиакомпания сократила полеты в Израиль

Авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Ограничения коснулись рейса, следующего из Сочи в Тель-Авив и обратно Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с России в/из аэропорт (а) Тель-Авив», — отмечается в сообщении. Ограничения коснулись рейса, следующего из Сочи в Тель-Авив и обратно. Уточняется, что в целях безопасности отправка в Израиль переносится на более позднее время.

На всей территории Израиля введено особое положение из-за атак со стороны Палестины. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с России в/из аэропорт (а) Тель-Авив», — отмечается в сообщении. Ограничения коснулись рейса, следующего из Сочи в Тель-Авив и обратно. Уточняется, что в целях безопасности отправка в Израиль переносится на более позднее время. На всей территории Израиля введено особое положение из-за атак со стороны Палестины. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...