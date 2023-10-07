Российская авиакомпания сократила полеты в Израиль

Российская авиакомпания Red Wings временно сократила полеты в Израиль. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с России в/из аэропорт (а) Тель-Авив», — отмечается в сообщении. Ограничения коснулись рейса, следующего из Сочи в Тель-Авив и обратно. Уточняется, что в целях безопасности отправка в Израиль переносится на более позднее время.
На всей территории Израиля введено особое положение из-за атак со стороны Палестины. Палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль утром 7 октября.
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