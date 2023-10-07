07 октября 2023

На всей территории Израиля ввели особое положение

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Израиль расширил зону действия «особого положения в области безопасности» Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из-за атак со стороны Палестины зона действия «особого положения в области безопасности» распространена на всю территорию Израиля. Такое распоряжение озвучил министр обороны Йоав Галант.

«Йоав Галант распорядился распространить зону действия „особого положения в области безопасности“ на всю территорию страны», — передает сообщение пресс-службы Минобороны ТАСС. Ранее особое положение распространяло свое действие на центральную часть государства и на радиус 80 километров от сектора Газа на юге страны.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. В ответ страна начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.

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Из-за атак со стороны Палестины зона действия «особого положения в области безопасности» распространена на всю территорию Израиля. Такое распоряжение озвучил министр обороны Йоав Галант. «Йоав Галант распорядился распространить зону действия „особого положения в области безопасности“ на всю территорию страны», — передает сообщение пресс-службы Минобороны ТАСС. Ранее особое положение распространяло свое действие на центральную часть государства и на радиус 80 километров от сектора Газа на юге страны. Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. В ответ страна начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. Позднее премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что государство находится в состоянии полномасштабной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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