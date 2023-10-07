07 октября 2023
06 октября 2023

Суд наказал курганского фельдшера за продажу липовых медкнижек

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Фельдшер из Шадринска оформлял медкнижки за деньги Фото:

В Шадринске суд наказал фельдшера из медцентра «Медлайн», который за деньги оформлял медицинские книжки своим землякам. Об этом говорится в судебных материалах.

«Фельдшер МЦ „Медлайн“ оформил медкнижку жителю Шадринска без фактического посещения врачей и сдачи необходимых анализов. Медик получил за это оплату от горожанина — 2500 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

На суде несколько свидетелей рассказали, что также пользовались услугами фельдшера, который оформлял им медкнижки без посещения врачей. За это медик брал у них по три тысячи рублей. Подсудимый виновным себя полностью признал и пояснил, что раскаивается в содеянном, но показания давать отказался. Суд приговорил фельдшера к девяти месяцам лишения свободы условно.

Ранее в Кургане задержали врача по обвинению во взятке за содействие в досрочном освобождении заключенного из колонии. Преступную деятельность медика выявили сотрудники областного УФСБ.

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В Шадринске суд наказал фельдшера из медцентра «Медлайн», который за деньги оформлял медицинские книжки своим землякам. Об этом говорится в судебных материалах. «Фельдшер МЦ „Медлайн“ оформил медкнижку жителю Шадринска без фактического посещения врачей и сдачи необходимых анализов. Медик получил за это оплату от горожанина — 2500 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. На суде несколько свидетелей рассказали, что также пользовались услугами фельдшера, который оформлял им медкнижки без посещения врачей. За это медик брал у них по три тысячи рублей. Подсудимый виновным себя полностью признал и пояснил, что раскаивается в содеянном, но показания давать отказался. Суд приговорил фельдшера к девяти месяцам лишения свободы условно. Ранее в Кургане задержали врача по обвинению во взятке за содействие в досрочном освобождении заключенного из колонии. Преступную деятельность медика выявили сотрудники областного УФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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