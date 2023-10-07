Суд наказал курганского фельдшера за продажу липовых медкнижек

Фельдшер из Шадринска оформлял медкнижки за деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Шадринске суд наказал фельдшера из медцентра «Медлайн», который за деньги оформлял медицинские книжки своим землякам. Об этом говорится в судебных материалах.

«Фельдшер МЦ „Медлайн“ оформил медкнижку жителю Шадринска без фактического посещения врачей и сдачи необходимых анализов. Медик получил за это оплату от горожанина — 2500 рублей», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

На суде несколько свидетелей рассказали, что также пользовались услугами фельдшера, который оформлял им медкнижки без посещения врачей. За это медик брал у них по три тысячи рублей. Подсудимый виновным себя полностью признал и пояснил, что раскаивается в содеянном, но показания давать отказался. Суд приговорил фельдшера к девяти месяцам лишения свободы условно.

Ранее в Кургане задержали врача по обвинению во взятке за содействие в досрочном освобождении заключенного из колонии. Преступную деятельность медика выявили сотрудники областного УФСБ.