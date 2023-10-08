Заложники ХАМАС спаслись бегством. Видео

08 октября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Туристы смогли спастись бегством из плена боевиков движения ХАМАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись. Они были найдены живыми вблизи израильского города Нетивот. «Десятки участников музыкального фестиваля Nature Party, предположительно, все-таки смогли спастись от ХАМАС», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что туристы были найдены живыми неподалеку от Нетивота. Они сумели спрятаться в кустах, оврагах и укрытиях, а затем преодолели примерно 30 километров пустыни без еды и воды. В данный момент им предоставляют первую необходимую помощь, передает телеканал. Движение ХАМАС атаковало Израиль, выпустив тысячи ракет из сектора Газа. В ответ израильские военные ворвались на территорию ХАМАС. По информации посольства Израиля в США, боевики похитили в качестве заложников 100 израильтян, включая военных и мирных жителей, передает телеканал 360. Посол Израиля в Москве, Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников могут быть и российские граждане.

Участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись. Они были найдены живыми вблизи израильского города Нетивот. «Десятки участников музыкального фестиваля Nature Party, предположительно, все-таки смогли спастись от ХАМАС», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что туристы были найдены живыми неподалеку от Нетивота. Они сумели спрятаться в кустах, оврагах и укрытиях, а затем преодолели примерно 30 километров пустыни без еды и воды. В данный момент им предоставляют первую необходимую помощь, передает телеканал. Движение ХАМАС атаковало Израиль, выпустив тысячи ракет из сектора Газа. В ответ израильские военные ворвались на территорию ХАМАС. По информации посольства Израиля в США, боевики похитили в качестве заложников 100 израильтян, включая военных и мирных жителей, передает телеканал 360. Посол Израиля в Москве, Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников могут быть и российские граждане.