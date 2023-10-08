Заложники ХАМАС спаслись бегством. Видео

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Стадион "Лужники" перед матчем полуфинала Чемпионата Мира FIFA 2018 Англия-Хорватия. Москва, болельщики, флаг израиля
Туристы смогли спастись бегством из плена боевиков движения ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись. Они были найдены живыми вблизи израильского города Нетивот.

«Десятки участников музыкального фестиваля Nature Party, предположительно, все-таки смогли спастись от ХАМАС», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что туристы были найдены живыми неподалеку от Нетивота.

Они сумели спрятаться в кустах, оврагах и укрытиях, а затем преодолели примерно 30 километров пустыни без еды и воды. В данный момент им предоставляют первую необходимую помощь, передает телеканал.

Движение ХАМАС атаковало Израиль, выпустив тысячи ракет из сектора Газа. В ответ израильские военные ворвались на территорию ХАМАС. По информации посольства Израиля в США, боевики похитили в качестве заложников 100 израильтян, включая военных и мирных жителей, передает телеканал 360. Посол Израиля в Москве, Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников могут быть и российские граждане.

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Участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись. Они были найдены живыми вблизи израильского города Нетивот. «Десятки участников музыкального фестиваля Nature Party, предположительно, все-таки смогли спастись от ХАМАС», — сообщает телеканал «Звезда». Там добавили, что туристы были найдены живыми неподалеку от Нетивота. Они сумели спрятаться в кустах, оврагах и укрытиях, а затем преодолели примерно 30 километров пустыни без еды и воды. В данный момент им предоставляют первую необходимую помощь, передает телеканал. Движение ХАМАС атаковало Израиль, выпустив тысячи ракет из сектора Газа. В ответ израильские военные ворвались на территорию ХАМАС. По информации посольства Израиля в США, боевики похитили в качестве заложников 100 израильтян, включая военных и мирных жителей, передает телеканал 360. Посол Израиля в Москве, Александр Бен Цви сообщил, что среди заложников могут быть и российские граждане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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