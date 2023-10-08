В Екатеринбурге появился мемориал погибшим в Израиле. Фото

09 октября 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы несут цветы к синагоге на улице Куйбышева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Екатеринбурге появился мемориал погибшим в ходе войны между Израилем и боевиками ХАМАС. Жители города несут цветы к синагоге на улице Куйбышева, сообщили в соцсети. «Жители Екатеринбурга принесли цветы к синагоге на улице Куйбышева. Траурные букеты в память о погибших в результате террористической атаки в Израиле кладут как рядом со зданием, так и на небольшом мемориале внутри», — сообщили в telegram-канале «Вечерние ведомости». Боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа начали атаки на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив начал полномасштабную войну. Конфликт между Израилем и Палестиной имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано об истории столкновений Израиля с сектором Газа. Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости», https://t.me/ve4ved Фото: telegram-канал «Вечерние ведомости», https://t.me/ve4ved

В Екатеринбурге появился мемориал погибшим в ходе войны между Израилем и боевиками ХАМАС. Жители города несут цветы к синагоге на улице Куйбышева, сообщили в соцсети. «Жители Екатеринбурга принесли цветы к синагоге на улице Куйбышева. Траурные букеты в память о погибших в результате террористической атаки в Израиле кладут как рядом со зданием, так и на небольшом мемориале внутри», — сообщили в telegram-канале «Вечерние ведомости». Боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа начали атаки на Израиль утром 7 октября. В ответ Тель-Авив начал полномасштабную войну. Конфликт между Израилем и Палестиной имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано об истории столкновений Израиля с сектором Газа.