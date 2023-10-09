Пермяки несут цветы к городской синагоге в память о погибших в Израиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Пермяки принесли гвоздики к синагоге (архивное фото) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Горожане несут цветы к дверям Центральной пермской синагоги. Информация об этом появилась в официальном сообществе молитвенного дома. Действия пермяков — реакция на вторжение боевиков ХАМАС на территорию Израиля, которое произошло 8 октября.

«Сегодня кто-то принес цветы к нашей синагоге на Екатерининской, 116. Так грустно! Нам остается только молиться и мысленно поддерживать наших родных и друзей из Израиля», — говорится в посте сообщества.

Еврейский общинный центр Перми призывает горожан посвятить ежедневную молитву собратьям в Израиле. Отмечается, что молитва детей является более могущественной. Ранее URA.RU сообщало о том, что 7 октября армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа. Число погибших превысило 700 человек.

Гвоздики у входа в пермскую синагогу
Гвоздики у входа в пермскую синагогу

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Горожане несут цветы к дверям Центральной пермской синагоги. Информация об этом появилась в официальном сообществе молитвенного дома. Действия пермяков — реакция на вторжение боевиков ХАМАС на территорию Израиля, которое произошло 8 октября. «Сегодня кто-то принес цветы к нашей синагоге на Екатерининской, 116. Так грустно! Нам остается только молиться и мысленно поддерживать наших родных и друзей из Израиля», — говорится в посте сообщества. Еврейский общинный центр Перми призывает горожан посвятить ежедневную молитву собратьям в Израиле. Отмечается, что молитва детей является более могущественной. Ранее URA.RU сообщало о том, что 7 октября армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа. Число погибших превысило 700 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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