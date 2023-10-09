Горожане несут цветы к дверям Центральной пермской синагоги. Информация об этом появилась в официальном сообществе молитвенного дома. Действия пермяков — реакция на вторжение боевиков ХАМАС на территорию Израиля, которое произошло 8 октября.
«Сегодня кто-то принес цветы к нашей синагоге на Екатерининской, 116. Так грустно! Нам остается только молиться и мысленно поддерживать наших родных и друзей из Израиля», — говорится в посте сообщества.
Еврейский общинный центр Перми призывает горожан посвятить ежедневную молитву собратьям в Израиле. Отмечается, что молитва детей является более могущественной. Ранее URA.RU сообщало о том, что 7 октября армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа. Число погибших превысило 700 человек.
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