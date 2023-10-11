На «Уралах» сирийцам доставили четыре тонны грузов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские военнослужащие доставили жителям города Насрия в Сирии гуманитарную помощь на автомобилях «Урал» из Миасса (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, общая масса груза составила четыре тонны.

«Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Насрия в сирийской провинции Риф-Дамаск. В административном здании населенного пункта военные выдали 300 [доставленных на „Урале“ — URA.RU] продовольственных наборов общей массой около трех тонн. Помимо продовольственных наборов, доставили вещевое имущество весом тонну», — отметили в Минобороны.

Начальник медслужбы группировки войск «Дамаск» осмотрел население. Граждане получили рекомендации по лечению, им выданы медикаменты. Власти поблагодарили военнослужащих за помощь.

В военном ведомстве уточнили, что за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено 3600 гуманитарных акций. Между нуждающимися распределено более 7,8 тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости.