11 октября 2023

В Сирии на миасских автомобилях «Урал» доставили помощь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, аз урал, автомобиль урал
На «Уралах» сирийцам доставили четыре тонны грузов Фото:

Российские военнослужащие доставили жителям города Насрия в Сирии гуманитарную помощь на автомобилях «Урал» из Миасса (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, общая масса груза составила четыре тонны.

«Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Насрия в сирийской провинции Риф-Дамаск. В административном здании населенного пункта военные выдали 300 [доставленных на „Урале“ — URA.RU] продовольственных наборов общей массой около трех тонн. Помимо продовольственных наборов, доставили вещевое имущество весом тонну», — отметили в Минобороны.

Начальник медслужбы группировки войск «Дамаск» осмотрел население. Граждане получили рекомендации по лечению, им выданы медикаменты. Власти поблагодарили военнослужащих за помощь.

В военном ведомстве уточнили, что за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено 3600 гуманитарных акций. Между нуждающимися распределено более 7,8 тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости.

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Российские военнослужащие доставили жителям города Насрия в Сирии гуманитарную помощь на автомобилях «Урал» из Миасса (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, общая масса груза составила четыре тонны. «Российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в населенном пункте Насрия в сирийской провинции Риф-Дамаск. В административном здании населенного пункта военные выдали 300 [доставленных на „Урале“ — URA.RU] продовольственных наборов общей массой около трех тонн. Помимо продовольственных наборов, доставили вещевое имущество весом тонну», — отметили в Минобороны. Начальник медслужбы группировки войск «Дамаск» осмотрел население. Граждане получили рекомендации по лечению, им выданы медикаменты. Власти поблагодарили военнослужащих за помощь. В военном ведомстве уточнили, что за время работы российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведено 3600 гуманитарных акций. Между нуждающимися распределено более 7,8 тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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