11 октября 2023

РЖД в ХМАО сократит число поездов из Сургута в Нижневартовск

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, поезд, локомотив, ржд
С 29 октября отменят «летние» поезда между Сургутом и Нижневартовском Фото:

РЖД в ХМАО сократят количество поездов, следующих маршрутом Сургут-Нижневартовск-Сургут, с 29 октября. В официальном telegram-канале СвЖД сообщается, что рейсы отменят из-за снижения популярности маршрута у пассажиров в холодный сезон.

«С 29 октября в ХМАО-Югре не будут курсировать „летние“ поезда N7496/6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут. Изменения связаны с завершением „дачного“ сезона и традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО запустили в мае дополнительный пригородный поезд между Сургутом и Нижневартовском. Состав курсирует с 28 мая по 28 октября.

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РЖД в ХМАО сократят количество поездов, следующих маршрутом Сургут-Нижневартовск-Сургут, с 29 октября. В официальном telegram-канале СвЖД сообщается, что рейсы отменят из-за снижения популярности маршрута у пассажиров в холодный сезон. «С 29 октября в ХМАО-Югре не будут курсировать „летние“ поезда N7496/6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут. Изменения связаны с завершением „дачного“ сезона и традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО запустили в мае дополнительный пригородный поезд между Сургутом и Нижневартовском. Состав курсирует с 28 мая по 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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