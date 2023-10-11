РЖД в ХМАО сократит число поездов из Сургута в Нижневартовск

12 октября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

С 29 октября отменят «летние» поезда между Сургутом и Нижневартовском Фото: Александр Кулаковский © URA.RU РЖД в ХМАО сократят количество поездов, следующих маршрутом Сургут-Нижневартовск-Сургут, с 29 октября. В официальном telegram-канале СвЖД сообщается, что рейсы отменят из-за снижения популярности маршрута у пассажиров в холодный сезон. «С 29 октября в ХМАО-Югре не будут курсировать „летние“ поезда N7496/6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут. Изменения связаны с завершением „дачного“ сезона и традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО запустили в мае дополнительный пригородный поезд между Сургутом и Нижневартовском. Состав курсирует с 28 мая по 28 октября.

РЖД в ХМАО сократят количество поездов, следующих маршрутом Сургут-Нижневартовск-Сургут, с 29 октября. В официальном telegram-канале СвЖД сообщается, что рейсы отменят из-за снижения популярности маршрута у пассажиров в холодный сезон. «С 29 октября в ХМАО-Югре не будут курсировать „летние“ поезда N7496/6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут. Изменения связаны с завершением „дачного“ сезона и традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО запустили в мае дополнительный пригородный поезд между Сургутом и Нижневартовском. Состав курсирует с 28 мая по 28 октября.