РЖД в ХМАО сократит число поездов из Сургута в Нижневартовск

РЖД в ХМАО сократят количество поездов, следующих маршрутом Сургут-Нижневартовск-Сургут, с 29 октября. В официальном telegram-канале СвЖД сообщается, что рейсы отменят из-за снижения популярности маршрута у пассажиров в холодный сезон.
«С 29 октября в ХМАО-Югре не будут курсировать „летние“ поезда N7496/6097 Сургут — Нижневартовск — Сургут. Изменения связаны с завершением „дачного“ сезона и традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что РЖД в ХМАО запустили в мае дополнительный пригородный поезд между Сургутом и Нижневартовском. Состав курсирует с 28 мая по 28 октября.
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