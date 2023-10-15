Глава Минфина назвал главную опасность для мировой экономики

Глава Минфина РФ сообщил об игнорировании проблемы госдолга развитых стран

15 октября 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов сообщил, что в 2024 году уровень глобальной госзадолженности вырастит до 90% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Долговой кризис считается главным риском для мировой экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что торговые ограничения являются основной опасностью для Международного валютного фонда (МВФ), так как с 2008 года они увеличились в десять раз. «Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран», — заявил Силуанов на пленарном заседании МВФК, его слова приводит официальный сайт Минфина. Он отметил, что МВФ не обращает внимание на проблемы госдолга развитых стран. По его словам, в 2024 году уровень глобальной госзадолженности вырастит до 90%. Министр финансов РФ назвал торговые ограничения основным риском прогноза МВФ для экономики в мире. По его словам, с 2008 года ограничений в торговле стало больше в десять раз. Ранее Силуанов сообщил, что расходы РФ с 2024 года будут увеличиваться. По его словам, они составят 35,5 триллиона рублей в год. Министр финансов РФ сообщил, что заложенных в проекте бюджета России денежных средств достаточно для выполнения всех основных задач, среди которых есть цели по специальной военной операции и социальные обязательства, передает телеканал 360.

Долговой кризис считается главным риском для мировой экономики. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что торговые ограничения являются основной опасностью для Международного валютного фонда (МВФ), так как с 2008 года они увеличились в десять раз. «Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран», — заявил Силуанов на пленарном заседании МВФК, его слова приводит официальный сайт Минфина. Он отметил, что МВФ не обращает внимание на проблемы госдолга развитых стран. По его словам, в 2024 году уровень глобальной госзадолженности вырастит до 90%. Министр финансов РФ назвал торговые ограничения основным риском прогноза МВФ для экономики в мире. По его словам, с 2008 года ограничений в торговле стало больше в десять раз. Ранее Силуанов сообщил, что расходы РФ с 2024 года будут увеличиваться. По его словам, они составят 35,5 триллиона рублей в год. Министр финансов РФ сообщил, что заложенных в проекте бюджета России денежных средств достаточно для выполнения всех основных задач, среди которых есть цели по специальной военной операции и социальные обязательства, передает телеканал 360.