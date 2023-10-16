Агентство ООН обокрали в секторе Газа

16 октября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Из здания агентства ООН в Газе украли топливо и медоборудование Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа группа людей на грузовиках украла топливо и медоборудование из комплекса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщили представители агентства. «Вчера группа людей на грузовиках, предположительно из Министерства здравоохранения фактических властей (DFA) в Газе, вывезла топливо и медицинское оборудование из комплекса Агентства в городе», — говорится в сообщении . Информация опубликована на сайте БАПОР. Уточняется, что сотрудники агентства были эвакуированы из центра 13 октября. Также камеры наблюдения, размещенные у здания, были повреждены и выведены из строя из-за военных столкновений в городе. Ранее палестинские боевики движения ХАМАС напали на территорию Израиля, начав тем самым военные действия. Позже Иерусалим начал наносить удары по всей территории сектора Газа для уничтожения военных объектов ХАМАСа, передает RT. Также сообщалось о намерении израильской стороны начать в скором времени наземную операцию в городе.

В секторе Газа группа людей на грузовиках украла топливо и медоборудование из комплекса Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщили представители агентства. «Вчера группа людей на грузовиках, предположительно из Министерства здравоохранения фактических властей (DFA) в Газе, вывезла топливо и медицинское оборудование из комплекса Агентства в городе», — говорится в сообщении. Информация опубликована на сайте БАПОР. Уточняется, что сотрудники агентства были эвакуированы из центра 13 октября. Также камеры наблюдения, размещенные у здания, были повреждены и выведены из строя из-за военных столкновений в городе. Ранее палестинские боевики движения ХАМАС напали на территорию Израиля, начав тем самым военные действия. Позже Иерусалим начал наносить удары по всей территории сектора Газа для уничтожения военных объектов ХАМАСа, передает RT. Также сообщалось о намерении израильской стороны начать в скором времени наземную операцию в городе.