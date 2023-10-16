16 октября 2023

Жительница ХМАО, у которой ребенок-инвалид, попросила помочь с отоплением

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, батарея
Жительница ХМАО попросила помочь ей решить вопрос с отоплением в доме Фото:

Жительница Советского (ХМАО), у которой ребенок-инвалид, а муж находится на СВО, попросила помочь ей решить вопрос с газификацией дома. С таким обращением она пришла к сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову.

«Молодая девушка, воспитывающая малыша с инвалидностью, проводившая мужа в зону СВО, просит оказать содействие, чтобы администрация района рассмотрела ее вопрос по газификации дома. По ее словам, из-за постоянных скачков напряжения часто отключается электрокател, к тому же это значительно дороже газа», — рассказал об истории девушки сенатор в своем telegram-канале.

По словам Исакова, к нему приходили люди, которым нужна помощь в отправке груза бойцам на СВО. Также поступило обращение от тренера, который попросил не исключать из спортшколы 18-летних спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте.

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Жительница Советского (ХМАО), у которой ребенок-инвалид, а муж находится на СВО, попросила помочь ей решить вопрос с газификацией дома. С таким обращением она пришла к сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову. «Молодая девушка, воспитывающая малыша с инвалидностью, проводившая мужа в зону СВО, просит оказать содействие, чтобы администрация района рассмотрела ее вопрос по газификации дома. По ее словам, из-за постоянных скачков напряжения часто отключается электрокател, к тому же это значительно дороже газа», — рассказал об истории девушки сенатор в своем telegram-канале. По словам Исакова, к нему приходили люди, которым нужна помощь в отправке груза бойцам на СВО. Также поступило обращение от тренера, который попросил не исключать из спортшколы 18-летних спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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