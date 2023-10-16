Жительница ХМАО, у которой ребенок-инвалид, попросила помочь с отоплением

17 октября 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Жительница ХМАО попросила помочь ей решить вопрос с отоплением в доме Фото: Василий Гришин © URA.RU Жительница Советского (ХМАО), у которой ребенок-инвалид, а муж находится на СВО, попросила помочь ей решить вопрос с газификацией дома. С таким обращением она пришла к сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову. «Молодая девушка, воспитывающая малыша с инвалидностью, проводившая мужа в зону СВО, просит оказать содействие, чтобы администрация района рассмотрела ее вопрос по газификации дома. По ее словам, из-за постоянных скачков напряжения часто отключается электрокател, к тому же это значительно дороже газа», — рассказал об истории девушки сенатор в своем telegram-канале. По словам Исакова, к нему приходили люди, которым нужна помощь в отправке груза бойцам на СВО. Также поступило обращение от тренера, который попросил не исключать из спортшколы 18-летних спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте.

Жительница Советского (ХМАО), у которой ребенок-инвалид, а муж находится на СВО, попросила помочь ей решить вопрос с газификацией дома. С таким обращением она пришла к сенатору от ХМАО Эдуарду Исакову. «Молодая девушка, воспитывающая малыша с инвалидностью, проводившая мужа в зону СВО, просит оказать содействие, чтобы администрация района рассмотрела ее вопрос по газификации дома. По ее словам, из-за постоянных скачков напряжения часто отключается электрокател, к тому же это значительно дороже газа», — рассказал об истории девушки сенатор в своем telegram-канале. По словам Исакова, к нему приходили люди, которым нужна помощь в отправке груза бойцам на СВО. Также поступило обращение от тренера, который попросил не исключать из спортшколы 18-летних спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте.